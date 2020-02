Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych rozda w niedzielę wieczorem swoje nagrody. W piątek do kin wejdzie "Kłamstewko" z nagrodzoną Złotym Globem Awkwafiną. Będzie tez polska premiera "Ptaków nocy".

Kto dostanie BAFTA?

73. ceremonia wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych odbędzie się 2 lutego w Royal Albert Hall w Londynie. Prowadzącym będzie gospodarz popularnego talk-show Graham Norton. Aktor Andy Serkis otrzyma honorową nagrodę za wkład w rozwój kina.

BAFTA będą przyznane w 26 kategoriach, w tym roku po raz pierwszy w kategorii najlepszy casting. Najwięcej - 11 nominacji ma "Joker" w reżyserii Todda Phillipsa. To opowieść o najsłynniejszym psychopacie w historii popkultury, a gra go Joaquin Phoenix. Po 10 nominacji mają "Irlandczyk" Martina Scorsese i "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino. Film Sama Mendesa "1917". dostał 9 nominacji do BAFTA.

"Kłamstewko" na ekranach

W "Kłamstewku" w reżyserii Lulu Wang w główną rolę Billie wcieliła się Awkwafina, otrzymała za nią Złoty Glob dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu. Wcześniej raperka i aktorka grała w takich hitach jak "Ocean’s 8" u boku Sandry Bullock, Anne Hathaway i Heleny Bonham Carter, i w "Bajecznie bogatych Azjatach" czy "Jumanji".

"Kłamsetwko" dotyczy chińskiego przesądu, który nie pozwala wyjawić prawdy. To opowieść o rodzinie, która decyduje się ukryć przed ukochaną babcią informację o jej stanie zdrowia i odwiedzić ją tłumnie pod pretekstem absurdalnie wielkiego, hucznego wesela jednego z kuzynów. 7 lutego premiera w kinach.

"Ptaki nocy" w kinach

Główna bohaterką "Ptaków nocy" jest Harley Quinn, która po rozstaniu z Jokerem dołącza do grona superbohaterek. Chcą odnaleźć poszukiwaną dziewczynę, zanim zrobi to ich wróg.

"Trochę się denerwuję" - mówiła przed premierą światową premierą w Londynie grająca główną rolę Margot Robbie. Ale jestem bardzo podekscytowana, bo pełnię przy tym filmie aż dwie role - aktorki i producentki - dodawała.

Harley to fikcyjna postać, która pojawiała się w komiksach i filmach związanych z postacią Batmana. Była psychiatrą, została dziewczyną Jokera. Nieprawdopodobny zbieg okoliczności krzyżuje drogi Harley, Łowczyni, Czarnego Kanarka i Renee Montoyi. Harley Quinn, podobnie jak w "Legionie samobójców" z 2016 roku, gra Margot Robbie. W obsadzie są też Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco oraz Ewan McGregor. Do polskich kin "Ptaki nocy" trafią 7 lutego.