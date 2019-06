Filmowa biografia Eltona Johna w kinach. Premiera na start Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej. Premiera "Halki (wileńskiej)" w Operze Narodowej – tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Rusza Letni Festiwal Opery Krakowskiej

Elton John i Taron Egerton, który zagrał go w filmie "Rocketman" / Berzane Nasser/ABACA / PAP/Abaca

Kinowa biografia Elton Johna

"Rocketman" to historia jednej z największych gwiazd w historii muzyki. Widz może obejrzeć Eltona Johna na chwilę przed przełomem w jego karierze. To podróż przez jego życie, od nieśmiałego geniusza pianina Reginalda Dwighta po absolutną międzynarodową megagwiazdę popu znaną jako Elton John.

W postać muzyka wciela się Taron Egerton. W filmie zobaczymy także Jamiego Bella, Richarda Maddena i Bryce Dallas Howard. Do polskich kin film wejdzie w piątek 7 czerwca.

"Kandyd", broadwayowskie dzieło Leonarda Bernsteina w reżyserii Michała Znanieckiego, rozpocznie 7 czerwca 23. edycję Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej. Czy żyjemy w najlepszym z możliwych światów? Czy wszystko, co nas spotyka, jest doskonałe, ponieważ stanowi część boskiego planu? Czy człowiek z natury jest dobry? Między innymi te pytania zadawał Wolter w powiastce filozoficznej "Kandyd". Dzieło Bernsteina to żonglerka muzycznymi stylami, ironią, humorem, za którymi kryją się kluczowe pytania o naturę naszej egzystencji.

Spektakl posiada wiele planów - od najprostszej komedii po wyżyny wysublimowanej analizy politycznej i społecznej naszego człowieczeństwa - podkreśla Michał Znaniecki. Osią widowiska jest szalona podróż Kandyda po niemal całym świecie - od Lizbony, przez Paryż, Buenos Aires, do mitycznego Eldorado. Kandyd, przenosząc się z miejsca na miejsce, doświadcza serii katastrof, które sprawiają, że optymistyczne nauki jego opiekuna, doktora Panglossa, zostają brutalnie skonfrontowane z praktyką. Po raz pierwszy Michałowi Znanieckiemu będzie partnerował nagradzany tancerz i choreograf Jarosław Staniek, wielokrotny Mistrz Polski breakdance, mający bogate doświadczenie musicalowe.

Premiera "Halki (wileńskiej)" w Operze Narodowej

Agnieszka Glińska reżyseruje "Halkę (wileńską)" Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Premiera 8 czerwca, w sali Emila Młynarskiego.



"Halka" jest operowym debiutem reżyserki. Wileńska wersja powstała jako pierwsza w 1846 roku, na początku kariery operowej Moniuszki, w momencie który uznajemy za początek Polskiej Opery Narodowej.





Pierwsza wersja opery to forma kameralna, pozbawiona przepychu i ostentacji wersji warszawskiej, nie ma w niej charakterystycznych tańców jednoznacznie łączących operę z kulturą góralską. Osią dramatu jest główna bohaterka Halka, młoda chłopka, która nawiązuje nieszczęśliwy romans z zamożnym paniczem oraz jej uwikłanie miłosne, które prowadzi ją do miasta, do środowiska wrogiego, a ostatecznie do tragicznego końca.



Na pytanie, kim jest Halka, bohaterka opery, Agnieszka Glińska odpowiada: "To dzielna, zadziorna i wrażliwa dziewczyna, która chciała od życia czegoś więcej i natychmiast dostała po głowie. I nie dźwignęła swojego losu".



Na scenie zobaczymy głównie młodych śpiewaków, w większości uczestników i absolwentów Akademii Operowej oraz chór Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Orkiestrę w czasie premiery poprowadzi Łukasz Borowicz, a potem Rafał Kłoczko.