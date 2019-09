Film "Piłsudski" z Borysem Szycem w roli głównej trafi do kin 13 września. Tydzień później zobaczymy długo oczekiwane "Legiony", największą polską produkcję ostatnich lat. Na polską premierę czekają też m.in filmy "Ad Astra" z Bradem Pittem, nowy Rambo z Sylvestrem Stallone, "Terminator" z Arnoldem Schwarzeneggerem oraz brawurowy "Joker". Filmowa jesień zapowiada się emocjonująco.

Szyc jako Piłsudski. Frycz też

"Legiony" to największa polska produkcja ostatnich lat. 27 milionów złotych budżetu, setki statystów, a w filmie Dariusza Gajewskiego grają Sebastian Fabijański, Bartosz Gelner, Mirosław Baka, Antoni Pawlicki i Jan Frycz jako Józef Piłsudski. "To są ci sami ludzie co my, niewiele się zmieniło" - mówi Sebastian Fabijański o "Legionach", które w kinach od 20 września.



Film porusza temat walki o niepodległość, skupiając się na momencie tworzenia legendarnej formacji wojskowej. Osią historii jest szlak bojowy Legionów z lat 1914-1916, od wymarszu z Oleandrów po bitwę pod Kośtiuchnówką. Epilogiem są wydarzenia z jesieni 1918 roku. Równocześnie wielka historia w filmie jest tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie porywającej love story, pełnej emocji opowieści o miłości i przyjaźni w niepewnych wojennych czasach.



Borys Szyc zagra z kolei Piłsudskiego w filmie Michała Rosy. "Ziuk" (Borys Szyc) po brawurowej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego ponownie staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, w życiu prywatnym poddaje się namiętności, rozdarty między dwiema kobietami - żoną (Magdalena Boczarska) i kochanką (Maria Dębska). I "Piłsudski" i "Legiony" w połowie września powalczą o Złote Lwy na festiwalu filmowym w Gdyni.





Ad Astra, czyli Brad Pitt w Kosmosie

"Aa Astra" to thriller science fiction, Brad Pitt gra w nim rolę elitarnego astronauty, podróżującego do granic Układu Słonecznego, by odnaleźć swojego zaginionego ojca i odkryć sekret, który zagraża przetrwaniu naszej planety. W filmie występują także: zdobywca Oscara Tommy Lee Jones, nominowana do Oscara Ruth Negga, Liv Tyler oraz Donald Sutherland. Premiera w polskich kinach 20 września



Nowy Rambo i Terminator

20 września w polskich kinach pojawi się również legenda kina akcji, niezniszczalny Sylvester Stallone, który wraca jako John Rambo w filmie "Rambo. Ostatnia krew". Dziś John Rambo częściej niż po broń sięga dziś po butelkę. Szuka w niej ucieczki przed powracającymi wspomnieniami dawnych walk i utraconych bliskich. Gdy jednak uprowadzona zostaje córka jego przyjaciółki, John po raz ostatni będzie musiał stanąć do walki. Wkrótce okaże się, że porywacze pracują dla mafii, która z porwań młodych kobiet zrobiła dochodowy biznes. Próba ocalenia dziewczyny oznacza wypowiedzenie wojny armii bezwzględnych najemników. A wojna to żywioł Johna Rambo.





A Linda Hamilton jako Sarah Connor i Arnold Schwarzenegger, T-800, wracają do swych ikonicznych ról w filmie "Terminator: Mroczne przeznaczenie", który wyreżyserował Tim Miller a wyprodukowali James Cameron oraz David Ellison. W nowym "Terminatorze", którego akcja rozgrywa się po wydarzeniach ukazanych w filmie "Terminator 2: Dzień sądu" wystąpili także Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna i Diego Boneta. Premiera w polskich kinach 8 listopada 2019.





Joker. Życiowa rola Phoenixa

Joaquin Phoenix wciela się w postać Jokera. Na ekranie partneruje mu Robert De Niro, a za reżyserię odpowiada Todd Phillips, który jest również producentem i współautorem scenariusza do filmu. Poznajemy losy kultowego czarnego charakteru, największego wroga komiksowego Batmana. To portret Arthura Flecka, człowieka zepchniętego na margines. Po światowej premierze na festiwalu filmowym w Wenecji "Jokera" nagrodzono ośmiominutowa owacją na stojąco, a Joaquin Phoenix zebrał doskonałe recenzje. Film trafi na ekrany polskich kin 2 października 2019.