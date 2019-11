Koncert z muzyką laureata Oscara w Gdańsku. Powrót mickiewiczowskich "Dziadów" na afisz Teatru Polskiego w Warszawie. I "Irlandczyk" z gwiazdorską obsadą w kinach. Tak zapowiada się najnowszy tydzień w kulturze.

The World of Hans Zimmer

W środę 20 listopada w Gdańsku w Ergo Arenie "The World of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration". Soliści, chór i orkiestra zaproponują widzom kompozycje laureata Oscara, od "Mrocznego Rycerza", przez "Króla Lwa" i "Kung Fu Pandę" po "Incepcję" i "Piratów z Karaibów".

Fragmenty ścieżek dźwiękowych przeplatane są rozmowami Hansa Zimmera m.in. z Ronem Howardem, obaj pracowali przy "Kodzie da Vinci" czy "Gladatorze". Całość poprowadzi świetny dyrygent, kompozytor i przyjaciel Hansa Zimmera - Gavin Greenaway.

W Gdańsku widowisko "The World of Hans Zimmer" 20 listopada, a w Krakowie w Tauron Arenie 13 lutego 2020. W Gdańsku będę pierwszy raz, Kraków już pokochałem, piękne miasto, ludzie u was są bardzo życzliwi. Postaram się powiedzieć na koncercie coś po polsku, choć wasz język jest bardzo trudny - mówi w RMF FM dyrygent. Hans ma absolutny dar, niezwykłą zdolność, nie wiem nawet czy zdaje sobie z tego sprawę, że umie w naturalny sposób pisać muzykę, która porusza ludzi, przykuwa uwagę słuchacza. Wiem, że nad tym ciężko pracuje, ale czasem tak jest, że ktoś ciężka pracuje, a nie ma efektów. On tworzy dźwięki i melodie, które łatwo trafiają w ludzkie serca, on łączy słuchacz" - mówi w RMF FM Gavin Greenaway.

Nowy Scorsese

W piątek 22 listopada "Irlandczyk" najnowsze dzieło Martina Scorsese trafi do kin. Produkcja z rolami Roberta De Niro, Ala Pacino i Joe Pesci od 27 listopada dostępna będzie na platformie Netflix.

Ta epicka saga przedstawia świat przestępczości zorganizowanej w powojennej Ameryce z perspektywy Franka Sheerana, weterana II wojny światowej, kanciarza i zabójcy na zlecenie, który miał okazję współpracować z najsłynniejszymi kryminalistami stulecia.

„Dziady” wracają na afisz Teatru Polskiego

"Dziady" po 55 latach wracają na afisz Teatru Polskiego w Warszawie. Dramat narodowego wieszcza zostanie pokazany w pełnej wersji, w interpretacji Janusza Wiśniewskiego.

Na scenie pojawi się ponad 50-osobowa obsada. "Dziady" Adama Mickiewicza w Teatrze Polskim w stolicy inscenizowano pięć razy: w kwietniu 1915 roku w reżyserii Józefa Sosnowskiego, w październiku 1915 roku w inscenizacji Aleksandra Zelwerowicza, w 1934 roku w interpretacji Leona Schillera, w 1955 roku - Aleksandra Bardiniego, w 1964 roku - Krystyny Skuszanki i Jerzego Krasowskiego.

Premiera "Dziadów" w reżyserii Janusza Wiśniewskiego odbędzie się 22 listopada 2019 na Dużej Scenie. Scenariusz przedstawienia powstał w oparciu o II, IV i III część "Dziadów" Adama Mickiewicza.