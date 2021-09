Nowy Bond. Nowy Matrix. Nowa wersja West Side Story. Bardzo oczekiwane zagraniczne produkcje pojawią się w kinowym repertuarze tej jesieni. Sprawdźcie na co warto czekać.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Depositphotos

Nowy Bond

Światowa premiera filmu "Nie czas umierać" odbędzie się 28 września w Royal Albert Hall w Londynie. Na czerwonym dywanie pojawią się m.in grający główną rolę Daniel Craig, producenci Michael G. Wilson i Barbara Broccoli oraz reżyser Joji Fukunaga. W polskich kinach "Nie czas umierać" pojawi się 1 października.

To niecierpliwie wyczekiwany 25. film z bondowskiej serii. Informacje na temat fabuły są ściśle chronione, a twórcy sugerują zaskakujący zwrot akcji.

Po raz piąty - i ostatni - w roli agenta 007 zobaczymy Daniela Craiga. U jego boku występują m.in.: Rami Malek (Oscar za rolę Freddy’ego Mercury’ego), Christoph Waltz (dwukrotny laureat Oscara), Léa Seydoux, Ana de Armas, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Ben Whishaw i Jeffrey Wright. W fotelu reżysera zasiadł Amerykanin Cary Joji Fukunaga ("Jane Eyre", serial "Detektyw").

"Diuna"

Film "Diuna" światową premierę miał na festiwalu filmowym w Wenecji. Obecnie wyświetlany jest w 32 krajach, a do Polski trafi 22 października. W filmie w reżyserii Denisa Villeneuve'a grają Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Jason Mamoa, Dave Bautista, Stellan Skarsgård oraz Zendaya.

To historia niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Jak czytamy w opisie dystrybutora "Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach".

Dwa filmy Ridley’a Scotta

15 października do kin trafić ma najnowszy film Ridley'a Scotta, dramat historyczny "Ostatni pojedynek", w którym grają m.in Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer i Ben Affleck. Akcja rozgrywa się w średniowieczu, XIV-wiecznej Francji, w czasie wojny stuletniej. Film opowiada historię przyjaciół, którzy stali się rywalami. Jean de Carrouges (w tej roli Matt Damon) i Jacques Le Gris (gra go Adam Driver) toczą zaciekły pojedynek na śmierć i życie. Żona Carrougesa - Marguerite (Jodie Comer) oskarża Le Grisa o gwałt. Z rozkazu króla Karola VI spór rozstrzygnąć ma pojedynek na śmierć i życie. Ben Affleck wciela się postać hrabiego Pierre'a d'Alençona. Ben Affleck i Matt Damon są nie tylko współscenarzystami, ale dołączyli także do Ridleya Scotta w zespole produkcyjnym.

"Dom Gucci" w reżyserii Ridleya Scotta to z kolei opowieść o modowej dynastii, która stworzyła markę kojarzącą się na całym świecie z luksusem. Oszałamiający sukces rodzinnego biznesu zakończył się jednak spektakularnym krachem i zbrodnią, która wstrząsnęła nie tylko Włochami. Film powstał na motywach książki Sary Gay Forden "Gucci: Potęga mody, szaleństwo pieniędzy, gorycz upadku". O zlecenie jego zabójstwa oskarżono byłą żonę Gucciego, Patrizię Reggiani Martinelli. Została ona skazana, a po odsiedzeniu w więzieniu osiemnastu lat z 29-letniego wyroku, wyszła na wolność w 2016 roku. Cały czas utrzymuje, że jest niewinna. Film z Lady Gagą w głównej roli 24 listopada trafi do kin. W obsadzie filmu są laureaci Oscarów i aktorzy nominowani do tej nagrody. Lady Gaga (Patrizia Reggiani), Adam Driver (Maurizio Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci), Salma Hayek (Pina Auriemma).

"Eternals"

5 listopada do kin trafi film “Eternals" z nową drużyną superbohaterów. Grupa nieśmiertelnych wojowników, działających w cieniu od tysięcy lat, musi się ujawnić, by stawić czoło odwiecznym wrogom ludzkości, Dewiantom. W doborowej obsadzie między innymi Richard Madden jako wszechmocny Ikaris, Gemma Chan jako miłująca ludzi Sersi, Kumail Nanjiani w roli obdarzonego kosmiczną mocą Kingo, Lauren Ridloff jako superszybka Makkari, Brian Tyree Henry jako wynalazca Phastos, Salma Hayek jako mądra przewodniczka Ajak, Lia McHugh jako młoda ciałem, lecz dojrzała duchem Sprite, Don Lee jako potężny Gilgamesh, Barry Keoghan jako odludek Druig, Angelina Jolie jako wojowniczka Thena oraz Kit Harington w roli Dane'a Whitmana. Reżyseruej laureatka Oscara za "Nomadland' Chloé Zhao.

Nowe "West Side Story"

"West Side Story" to nowa wersja kultowego musicalu. Reżyseruje wielokrotny zdobywca Oscara Steven Spielberg, a film 10 grudnia wjedzie do kin.

Wersja z 1961 roku dostała 10 Oscarów i do dziś jest jednym z najpopularniejszych musicali w historii. W filmie występują: Ansel Elgort jako Tony i Rachel Zegler jako María.



"Matrix Zmartwychwstania"

Film w reżyserii Lany Wachowski 17 grudnia trafi do kin. "Matrix Zmartwychwstania" to długo wyczekiwana czwarta odsłona kultowej już serii. W nowej wersji wracają aktorzy z poprzednich części - Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss - w rolach słynnych postaci Neo i Trinity.

Lana Wachowski wyreżyserowała film na podstawie scenariusza, który napisała z Davidem Mitchellem i Aleksandrem Hemonem, posiłkując się postaciami stworzonymi przez brand The Wachowskis. Światową premierę zaplanowano na 15 grudnia.