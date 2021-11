Netflix poinformował, że od dziś użytkownicy platformy z całego świata mogą - bez dodatkowych opłat - grać na urządzeniach z systemem Android w pięć pierwszych gier mobilnych - "Stranger Things 1984", "Stranger Things 3": "The Game", "Shooting Hoops", "Card Blast" i "Teeter Up". "Choć to dopiero nasze pierwsze kroki, cieszymy się, że możemy już zaoferować ekskluzywną kolekcję gier mobilnych - dostępnych bez reklam i bez konieczności zakupów w aplikacji. Będziemy nieustannie pracować nad tym, by z czasem podnosić poziom tej rozrywki” - zapewnia Mike Verdu, wiceprezes Netfliksa ds. rozwoju gier.

REKLAMA