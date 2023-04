Brytyjska projektantka mody Mary Quant, uznawana za jedną z najbardziej znaczących postaci mody lat 60. XX wieku, zmarła w czwartek rano w wieku 93 lat - poinformowała jej rodzina.

Plakat promujący wystawę poświęconą twórczości Mary Quant

Quant uważana jest za twórczynię minispódniczek, i choć nie ma jednoznacznych dowodów, że ona je wymyśliła jako pierwsza, stały się one znakiem rozpoznawczym jej stylu i jednym z symboli definiujących "swingujące lata 60." w Wielkiej Brytanii. Doceniana jest też za to, że dzięki jej eleganckim, opływowym i pełnym życia projektom moda stała się dostępna dla szerokich rzesz ludzi.



Jak napisała w wydanym oświadczeniu rodzina, Quant "była jedną z najbardziej cenionych na świecie projektantek mody XX wieku i wybitną innowatorką ‘swingujących lat 60.’. Swój pierwszy sklep Bazaar na King's Road otworzyła w 1955 roku, a jej dalekowzroczne i kreatywne talenty szybko wniosły wyjątkowy wkład w brytyjską modę".



"Nie sposób przecenić wkładu Quant w modę. Reprezentowała radosną wolność mody lat 60. i stworzyła nowy wzór do naśladowania dla młodych kobiet. Dzisiejsza moda zawdzięcza tak wiele jej przełomowej wizji" - oświadczyło londyńskie Muzeum Wiktorii i Alberta, w którym w 2019 r. prezentowana była wystawa poświęcona projektom Quant.



Życie Mary Quant

Urodzona w 1930 r. w południowo-wschodnim Londynie Quant była córką dwojga walijskich nauczycieli. W latach 50. uzyskała dyplom z edukacji artystycznej w Goldsmiths College, gdzie poznała swojego męża Alexandra Plunketa Greene'a, który później pomógł stworzyć jej markę.

Założony w 1955 r. Bazaar był wówczas jednym z niewielu sklepów w Londynie, który oferował radykalnie inne podejście do zakupów - z głośną muzyką, darmowymi napojami i późnymi godzinami otwarcia.



To dziewczyny z King's Road wynalazły minispódniczki. Robiłam ubrania, które pozwalały biegać i tańczyć, a my robiliśmy je w takiej długości, jakiej życzyły sobie klientki. Nosiłam krótkie, a klientki mówiły "krócej, krócej" - wspominała w 2014 r.