W wieku 89 lat zmarł kompozytor, dyrygent i twórca muzyki filmowej oraz pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi prof. Zdzisław Szostak. "To wielka strata dla polskiej kultury i dla Łodzi" - podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński.

Nie żyje prof. Zdzisław Szostak. Człowiek-instytucja, nestor łódzkiej sceny muzycznej, twórca niezapomnianej muzyki filmowej, doskonały interpretator, pedagog. To wielka strata dla polskiej kultury i dla Łodzi - napisał w niedzielę na Twitterze szef resortu kultury.

Artysta zmarł w sobotę.



Zdzisław Szostak urodził się 13 stycznia 1930 r. w Sosnowcu. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach. Największą cześć swojego życia spędził w Łodzi, gdzie od 1971 do 1987 r. był dyrygentem i zastępcą dyrektora do spraw artystycznych w Filharmonii Łódzkiej, a w latach 1972 - 2000 pedagogiem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (późniejszej Akademii Muzycznej) w Łodzi, prowadząc orkiestrę symfoniczną tej uczelni. Współpracował z wieloma orkiestrami zagranicznymi oraz większością orkiestr filharmonicznych w kraju. Związany był także z Wytwórnią Filmów Fabularnych w Łodzi, Wytwórnią Filmów Dokumentalnych w Warszawie i Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi.



W opublikowanym na internetowej stronie Filharmonii Łódzkiej pożegnalnym wpisie podkreślono, że odeszła ważna postać łódzkiego życia muzycznego - kompozytor, twórca muzyki symfoniczno-oratoryjnej i kameralnej oraz ilustracji muzycznych do filmów kinowych i telewizyjnych, pedagog Akademii Muzycznej. "Ślązak z urodzenia, łodzianin z wyboru, 'dyrygent ze stoperem w sercu'. Wielka postać naszego filharmonicznego świata, Przyjaciel i Autorytet. Dziękujemy za wszystko, drogi Maestro. Pozostanie Pan na zawsze dobrym duchem tego miejsca" - napisano.



Pod jego batutą wykonano nagrania ścieżek dźwiękowych do około 200 produkcji filmowych. Sam jest autorem muzyki do 40 obrazów, w tym 20 filmów fabularnych - m.in.: "Aria dla atlety", "Królowa Bona", "Limuzyna Daimler-Benz", "Znachor", "Koniec świata", "Księga wielkich życzeń", "Listy miłosne", "Glina".



W styczniu 2018 roku prof. Szostak został uhonorowany gwiazdą w Łódzkiej Alei Gwiazd na ul. Piotrkowskiej.