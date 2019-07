W Rzymie zmarł w wieku 93 lat Andrea Camilleri, autor powieści kryminalnych o komisarzu Salvo Montalbano. Karierę literacką zrobił mając 70 lat. Na świecie sprzedano ponad 30 mln egzemplarzy jego książek.

Andrea Camilleri / ANSA/CLAUDIO PERI / PAP/EPA

W ciągu ponad 20 lat pracy literackiej Camilleri, przez dekady człowiek teatru, zrobił ogromną karierę literacką na świecie, a ze względu na swój późny debiut uważany był za prawdziwy fenomen.

Pobił rekordy pod względem liczby sprzedanych książek, a kręcony na ich podstawie serial "Komisarz Montalbano" oglądają w telewizji RAI miliony widzów. Łączną liczbę widzów na świecie obliczono na 1,2 miliarda.



Tysiące jego fanów poszukują na Sycylii miejsc opisanych w kilkudziesięciu kryminałach jego autorstwa, a potem pokazanych w serialu - mimo że akcja książek Camilleriego toczy się w wymyślonym miasteczku Vigata.



Jego twórczość uwielbia kilka pokoleń czytelników. Są wśród nich tacy, którzy zachwycają się sposobem opisywania potraw, jakich kosztuje komisarz - koneser smaków i miłośnik sycylijskiej kuchni. Językoznawcy piszą z kolei rozprawy o języku jego powieści, który ich zdaniem stanowi doskonałe połączenie włoskiego i sycylijskiego dialektu.



Camilleri urodził się w 1925 roku w sycylijskim Porto Empedocle, a od lat 40. minionego wieku mieszkał w Rzymie. Był scenarzystą, a po studiach reżyserskich wystawiał sztuki teatralne. Przez 20 lat wykładał reżyserię we włoskiej Akademii Sztuki Dramatycznej. Jako literat zadebiutował w 1978 roku powieścią "Tok rzeczy", odrzuconą wcześniej przez 14 wydawnictw.



Przełom w życiu Camilleriego nastąpił w 1994 roku, gdy stworzył postać komisarza policji Montalbano, pracującego na jego rodzinnej wyspie. To wtedy ukazał się "Kształt wody", pierwsza książka o charyzmatycznym policjancie. Tom odniósł ogromny sukces. Nazwisko bohatera to hołd złożony przez autora ulubionemu pisarzowi, Hiszpanowi Manuelowi Vazquezowi Montalbanowi.



U szczytu swej popularności Andrea Camilleri opublikował też powieści o wielkich malarzach, m.in. o Caravaggio i Renoire'ze.



Jego kariera literacka to pasmo rekordów. Napisał w sumie 100 książek, a ostatnia, "Kucharz z Alcyon" , 27. z serii o Montalbano ukazała się kilka dni przed śmiercią autora. Jeden z odcinków serialu o Montalbano obejrzało w tv RAI prawie 13 milionów widzów.