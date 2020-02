W sieci pojawił się kolejny materiał zapowiadający zbliżającą się premierę nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda "Nie czas umierać". Tym razem to krótki klip pokazujący pracę na planie, który komentuje reżyser - Cary Fukunaga.

Dla mnie - jako reżysera i scenarzysty - kluczowe było odkrycie Bonda na nowo. Gdzie jest? Kim się stał po pięciu latach emerytury? - mówi w materiale reżyser dwudziestego piątego obrazu z serii o przygodach 007, Cary Fukunaga. Jak podkreśla, najsłynniejszy agent Jej Królewskiej Mości musi odnaleźć się w sytuacji, gdy zmienił się świat i reguły pracy szpiegów. Ludzie bliscy Bondowi, których traktuje jak rodzinę, znajdują się w niebezpieczeństwie - dodaje Fukunaga.

W nowym filmie 007 ma zmierzyć się z przeciwnikiem groźniejszym niż do tej pory. Jak mówi reżyser, będzie to rodzaj wyścigu - nie tylko o uratowanie świata, ale i życia tych, na których zależy Bondowi.

"Nie czas umierać" to film o tym, kim stał się Bond. O tym, co widział, jego traumach, stracie. Ta misja będzie najtrudniejsza - zapowiada Fukunaga. Jak podkreśla, twórcy filmu chcieli zrobić coś niezwykłego. Wszystko, co było niedopowiedziane, zostanie powiedziane. To będzie ostatni rozdział dla Daniela Craiga - przypomina reżyser.

Film "Nie czas umierać" trafi do kin już 3 kwietnia. Reżyserem jest Cary Fukunaga. Za zdjęcia odpowiada Linus Sandgren. Główną rolę znów gra Daniel Craig. W obsadzie filmu są także m.in. Ben Whishaw, Rory Kinnear, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana De Armas i Rami Malek. Piosenkę do filmu nagrała Billie Eilish.

O czym jest nowy film o agencie 007? Jak ujawnia dystrybutor, James Bond wycofał się z czynnej służby i spokojnie spędza czas na Jamajce. Tymczasem jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Chodzi o uprowadzonego naukowca, którego trzeba wyrwać z rąk porywaczy. Misja okazuje się o wiele bardziej zdradziecka, niż mogłoby się wydawać i naprowadza Agenta 007 na ślad tajemniczego przestępcy, dysponującego "nową, niezwykle niebezpieczną technologią".