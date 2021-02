Brytyjska aktorka Naomi Watts zagra główną rolę w nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej "Infinite Storm" - ujawnił magazyn "Variety". Obraz oparty będzie na prawdziwej historii akcji ratowniczej na Górze Waszyngtona w USA.

Naomi Watts / Hahn Lionel/ABACA / PAP/EPA

Jak podaje "Variety", produkcja filmu ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Szumowska - podobnie jak w przypadku "Śniegu już nigdy nie będzie" - ma go współreżyserować z Michałem Englertem - pracującym z nią od lat autorem zdjęć.

Scenariusz filmu napisał Josh Rollins - ceniony autor sztuk, który pracował wcześniej jako przewodnik górski. Jest on oparty na artykule "High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue" opowiadającym historię Pam Bales - matki, pielęgniarki i przewodniczki górskiej, która w czasie samotnej wędrówki na Górę Waszyngtona została zaskoczona przez śnieżycę i uratowała życie przypadkowo napotkanej osoby.

Pam to wyjątkowa i odważna kobieta, której historia trzyma w napięciu i daje nadzieję - podkreśla Szumowska, cytowana przez "Variety". Jak dodaje, scenariusz filmu mówi o woli przetrwania, która jest tak potrzebna "w tych mrocznych czasach".



Naomi Watts ma na swoim koncie role m.in. w takich filmach jak "Mulholand Drive", "Diana" czy "Birdman". Była dwukrotnie nominowana do Oscara - za role w obrazach "21 gramów" i "Niemożliwe".