Johnny Depp odda milion dolarów na cele charytatywne. To ten milion, który właśnie zapłaciła mu Amber Heard po przegranym procesie w ramach zadośćuczynienia za zniesławiający felieton opublikowany na łamach "The Washington Post". Pieniądze trafią m.in do fundacji jego idoli Paula Newmana i Marlona Brando.

Johnny Depp / Jean-Marc Haedrich / PAP/Abaca Jak podaje CNN, Depp przekaże fundusze na konta pięciu fundacji, z czego każda otrzyma 200 000 dolarów. 1 czerwca 2022 roku zakończył się proces między gwiazdorem "Piratów z Karaibów", a jego byłą żoną, również aktorką, Amber Heard. Ława przysięgłych orzekła, że Heard zniesławiła Deppa, gdy w szeroko komentowanym artykule nazwała samą siebie "ofiarą przemocy domowej". Zgodnie z werdyktem miała zapłacić aktorowi ponad 10 milionów dolarów. Heard przegrała, ale byli małżonkowie ostatecznie zawarli ugodę, w ramach której Depp dostał milion dolarów. Zgodnie z jego decyzją pieniądze trafią na konto fundacji Make a Film, która spełnia marzenia chorych dzieci i pomaga im nakręcić krótkometrażowe filmy. Kolejne części sumy trafią do Amazonia Fund Alliance i Red Feather, które zapewniają bezpieczne domy rdzennym mieszkańcom Ameryki Północnej. Johnny Depp przekaże też fundusze dla fundacji imienia swoich filmowych idoli, czyli Paula Newmana i Marlona Brando. Pierwsza, The Painted Turtle, organizuje obozy integracyjne dla chorych dzieci. A druga, Tetiaroa Society, pomaga społecznościom wyspiarskim i chroni ich dziedzictwo kulturowe przed globalnymi zmianami. Johnny Depp w najnowszych wywiadach podkreśla, że po wygranym, wyczerpującym psychicznie procesie, chce rozpocząć w swoim życiu nowy rozdział. I ma dość wzbudzania kontrowersji. Aktualnie koncertuje ze swoim zespołem. Przyjedzie też do Polski i 22 lipca zagra z grupą Hollywood Vampires w słupskiej Dolinie Charlotty. Rola w filmie "Kochanica króla", pokazywanym na otwarcie 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, spotkała się z chłodnymi opiniami i krytyków i widzów. Ale jego pojawienie się na czerwonych schodach w Cannes okrzyknięto triumfalnym powrotem aktora. W czasie spotkania z dziennikarzami powiedział, że nie będzie zabiegał o względy Hollywood, na którym mu nie zależy. Aktor szukał też w Cannes inwestorów dla swojej nowej produkcji. Chce nakręcić biograficzny film o włoskim artyście Amedeo Modiglianim. Zdjęcia do filmu mają zacząć się jesienią tego roku w Budapeszcie. To będzie drugi film wyreżyserowany przez Deppa. Również Amber Heard wraca na salony. Aktorka weźmie udział w organizowanym na Sycylii festiwalu filmowym. Po przegranym procesie na pewien czas usunęła się w cień i zamieszkała w Hiszpanii. Na festiwalu filmowym w Taorminie uroczystą premierę będzie miał najnowszy film o zjawiskach nadprzyrodzonych. Aktorka gra w thrillerze "In The Fire" jedną z głównych ról. Towarzyszyć jej będą reżyser Conor Allyn i grający z nią Eduardo Noriega. Festiwal na Sycylii zacznie się 23 czerwca. Zobacz również: Cormac McCarthy nie żyje. "Zmienił bieg literatury"

Ostatnia piosenka "The Beatles". Usłyszymy ją dzięki... sztucznej inteligencji

Jane Fonda robi sobie przerwę od aktorstwa

Orkiestra amerykańskiej marynarki wojennej zagra dla polskiej publiczności