trafi do kin 25 stycznia. Na ekranie kultowe postaci doskonale znane z poprzednich części trylogii i plejada gwiazd w zupełnie nowych rolach.





/ fot. M. Gostkiewicz / Materiały prasowe

W filmie zobaczymy dalszy przygód Kasi, ekscentrycznej rodziny Wolańskich i pozostałych bohaterów zwariowanej komedii, którzy podczas szalonej wyprawy sprawdzą, ile jest prawdy w powiedzeniu, że rodziny się nie wybiera, a stara miłość nie rdzewieje.

W "Miszmaszu czyli Koglu Moglu 3" główna bohaterka Kasia (Grażyna Błęcka-Kolska) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin (Nikodem Rozbicki) i od razu wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes... W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska (Ewa Kasprzyk) - celebrytka i słynna sekstrenerka - wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy - mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) - buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który dziś wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie ruszają w nieznane, a finał tej wycieczki znów przejdzie do legendy!

