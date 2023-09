​Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni premierę ma najnowszy film Sławomira Fabickiego "Lęk". Produkcja, w której główne role zagrały Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz, trafiła do Konkursu Głównego o Złote Lwy. Film jest o ciężko chorej Małgorzacie, która chce odejść na własnych warunkach, a Łucja wierzy, że przekona siostrę do zmiany decyzji. "Dla mnie ten film jest przede wszystkim o wyborze, o prawie do decydowania o swoim życiu" - mówi w RMF FM Magdalena Cielecka.

/ Materiały prasowe Życiowe drogi Małgorzaty i Łucji często biegły w odmiennych kierunkach, ale teraz splatają się podczas najważniejszej podróży. Małgorzata jest nieuleczalnie chora, a Łucja ma ją zawieźć do renomowanej kliniki w Szwajcarii. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magdalena Cielecka w RMF FM o "Lęku": To film o prawie do decydowania o swoim życiu Magdalena Cielecka opowiada, że ten film był dla niej nie tylko intelektualnym i emocjonalnym wyzwaniem, ale też fizycznym. Moja bohaterka ma ciało mocno naznaczone chorobą (...). Zaczęłam od diety, bo musiałam schudnąć, żeby to uwiarygodnić - mówi w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą. Do roli w "Lęku" obcięła włosy. Dla mnie ten film jest przede wszystkim o wyborze, o prawie do decydowania o swoim życiu. Także o śmierci. (...) Film opowiada o odchodzeniu, dotykając tabu, bo jest to temat trudny, złożony, nieoczywisty i bardzo nieoswojony, nie tylko w Polsce. Złożony również etycznie - opowiada aktorka w rozmowie z RMF FM. / Materiały prasowe Każda z filmowych sióstr inaczej widzi cel wspólnej podróży - dla Małgorzaty ma to być ostatnia droga, chce odejść na własnych warunkach, a Łucja wierzy, że przekona siostrę do zmiany decyzji i podjęcia walki o życie. Małgorzata w pewnym momencie wykrzykuje: "Nie będę umierać jak matka!". Chce odejść w możliwie godny sposób, aby cierpienie nie zabiło w niej człowieczeństwa. Mam nadzieję, że ten film będzie zaczynem ważnych rozmów - mówi Magdalena Cielecka. To jest także opowieść o lęku przed relacją, bliskością, intymnością, o lęku przed zadawaniem pytań i byciu ze sobą w tak trudnej sytuacji (...). Osoba chora, chcąc nie chcąc, obarcza osobę zdrową, która jej towarzyszy w chorowaniu i odchodzeniu, swoim ciężarem, swoim lękiem i swoim strachem - mówi aktorka. Wideo youtube Jak podkreśla reżyser filmu Sławomir Fabicki, "zadaję widzowi pytanie o wolność wyboru swojej drogi i granicę ingerencji w życie drugiego człowieka". Czy można kogoś zmusić do trwania? Moje własne doświadczenie powoduje, że zadaję te pytania z osobistego punktu widzenia. One dręczą i mnie - mówi. "Lęk" jest jego trzecim filmem fabularnym. Powstał w koprodukcji polsko-szwajcarsko-niemieckiej; zdjęcia zostały zrealizowane w Polsce, Niemczech i Szwajcarii, nad jeziorem w Lugano. Autorem zdjęć do filmu jest Bogumił Godfrejów, z którym Fabicki pracował zarówno do nominowanej do Oscara "Męskiej sprawie", jak i nagrodzonym w Cannes "Z odzysku". Autorką scenariusza jest Monika Sobień-Górska. / Materiały prasowe Film "Lęk" jest jej pełnometrażowym debiutem scenariuszowym, a scenariusz otrzymał wyróżnienie na Festiwalu OFF Camera w 2017 roku jako finalista konkursu SCRIPT PRO. Producentem "Lęku" jest Apple Film Production. Czekamy na datę kinowej premiery filmu. Zobacz również: Krakowskie Centrum Muzyki: Wmurowano akt erekcyjny

Festiwal w Gdyni i "Zielona granica". Nowy tydzień w kulturze Opracowanie: Cezary Faber