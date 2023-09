Bitwa sztucznej inteligencji ze… sztuczną inteligencją - na razie tylko w dziedzinie sztuki. Chodzi o potwierdzenie autentyczności obrazu, jaki znajduje się w jednej z brytyjskich galerii. Przedstawia Madonnę z dzieciątkiem. Od wielu lat istnieją przypuszczenia, że namalował go renesansowy włoski malarz Rafael Santi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Program bazujący na sztucznej inteligencji i stworzony przez ekspertów z uniwersytetu w Bradford porównał obraz z innymi dziełami Rafaela.

Przeanalizowano rysy twarzy namalowanych postaci, ich ułożenie oraz styl dzieła. Wyniki zestawiono z innymi obrazami artysty. Uczeni skupili się przede wszystkim na znajdującej się w Dreźnie "Sykstyńskiej Madonnie", która z pewnością została namalowana przez włoskiego artystę.

Badania zakończyły się wynikami, które powinny rozwiać wszelkie wątpliwości. Otóż według sztucznej inteligencji, postać Madonny z "brytyjskiego" obrazu na 97 procent została namalowana przez Rafaela, a dzieciątka - na 86 procent.

Definitywny werdykt?

Zgrzyt jednak nastąpił, gdy zupełnie inna ekipa naukowców z Zurychu przeprowadziła identyczne badania swoim programem, który także korzysta ze sztucznej inteligencji. Otrzymali oni wynik diametralnie odmienny.

Szwajcarscy uczeni ustalili, że na 85 procent Madonna z dzieciątkiem z brytyjskiej galerii nie jest autorstwa Rafaela.

Co więcej, Szwajcarzy sugerują, że to jakaś XIX-wieczna kopia, mimo że ustalenia Brytyjczyków potwierdziły nawet renesansowy wiek farby użytej do namalowania obrazu.

Wnioski do wyciągnięcia

Najwyraźniej poleganie na ustaleniach sztucznej inteligencji nie daje pewności, że białe jest białe, a czarne czarne. Margines błędu w tym przypadku jest tak olbrzymi, że poniekąd dyskredytuje on stosowanie tej metody w ustalaniu proweniencji dzieł sztuki i ich autorstwa.

Wielu krytyków uważa, że sztuczna inteligencja znakomicie spisuje się w różnych dziedzinach nauki - na przykład w medycynie, ale już gorzej np. w estetycznej analizie dzieła sztuki. Ta wymaga humanistycznego spojrzenia i maszyna - nawet ta najdoskonalsza - nie jest tu w stanie pokonać człowieka.