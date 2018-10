Lekyt czerwonofigurowy z IV w. p.n.e. to pierwszy obiekt archeologiczny, który odzyskujemy dla Polski w ramach poszukiwania strat wojennych - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas przekazania obiektu do Muzeum Narodowego w Warszawie.

Lekyt czerwonofigurowy / Tomasz Gzell / PAP

Polska strata wojenna lekyt czerwonofigurowy z IV w. p.n.e. został przekazany do Muzeum Narodowego w Warszawie.

Lekyt pochodzi z kolekcji Choynowskiego, który w wieku XIX w. był jednym z największych kolekcjonerów, właścicieli zbiorów m.in. także obiektów archeologicznych - powiedział minister Piotr Gliński.

Jak zaznaczył jest "to pierwszy obiekt archeologiczny, który odzyskujemy dla Polski w ramach poszukiwań, odzyskiwania strat wojennych".

Minister powiedział, że "historia tego obiektu i kolekcji Choynowskiego jest fascynująca". Jak opowiadał "Choynowski był kolekcjonerem, który mieszkał na Kijowszczyźnie, ale w 1901 r. zdecydował się przewieźć całą swoją kolekcję, ponad 4 tys. obiektów do Warszawy. Chciał ją wystawić, co udało się rok później (...) a następnie przekazał kolekcję naszej warszawskiej Zachęcie".

W 1923 r. (...) kolekcja została przekazana do Muzeum Narodowego(...) w czasie wojny, tak jak to było z wieloma dziełami sztuki kolekcja Chojnowskiego została zrabowana, wywieziona do Niemiec, a następnie rozproszona - opowiadał Gliński.

Jak wyjaśnił "historia tych obiektów nie jest do końca znana. Część wróciła i jest w Muzeum Narodowym, natomiast co najmniej 60 znajduje się w naszej bazie dzieł utraconych". Dzisiaj część tej kolekcji, niewielka część, ale bardzo symboliczna i wartościowa wraca do Muzeum Narodowego - podkreślił Gliński.

(j.)