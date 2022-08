Podano oficjalną datę premiery filmu „Joker: Folie à Deux”, czyli kontynuacji „Jokera”. W roli głównej znów wystąpi Joaquin Phoenix. Na ekranie zobaczymy także Lady Gagę w roli Harley Quinn.

Lady Gaga / Shutterstock

Zdjęcia do filmu mają ruszyć w grudniu tego roku. Warner Bros. wyznaczył już datę premiery "Joker: Folie a Deux" - na 4 października 2024. Za kamerą ponownie stanie Todd Phillips.

Pewne już jest, że wystąpi Lady Gaga. Gwiazda sama potwierdziła tę informację pokazując na Twitterze krótki teaser filmu:

Lady Gaga zagra Harley Quinn. To znana m.in z komiksu dziewczyna Jokera.

W 2018 roku Gaga zagrała u boku Bradleya Coopera w "Narodzinach gwiazdy". W 2021 roku wystąpiła w filmie Ridleya Scotta - biograficznym dramacie "Dom Gucci". Zagrała Patrizię Reggiani, byłą żonę Maurizio Gucciego, która zleciła jego zabójstwo.

Co oznacza drugi człon tytułu filmu?

Drugi człon tytułu filmu - "folie a deux" - pochodzi z języka francuskiego i można go tłumaczyć jako "szaleństwo dla dwojga". Jest to również określenie opisujące chorobę nazywaną paranoją indukowaną lub paranoją udzieloną. To zaburzenie psychiczne polega na tym, że osoba blisko związana z chorym zaczyna również popadać w podobne dla niego paranoiczne myślenie i urojenia.

Jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich lat

"Joker" to jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich lat. Mroczna opowieść o zepchniętym na społeczny margines mężczyźnie, którego narastająca frustracja, samotność i coraz poważniejsze urojenia doprowadzają finalnie do obłędu. Arthur staje się mordercą.

Film z wybitną kreacją Joaquina Phoenixa ma na koncie liczne nagrody, m.in dwa Oscary, dwa Złote Globy, trzy nagrody BAFTA, statuetkę Saturna oraz Złotego Lwa za najlepszy film na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Pierwsza część filmu zarobiła w kinach ponad miliard dolarów.