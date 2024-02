W Nowohuckim Centrum Kultury rusza w niedzielę Festiwal Teatrów dla dzieci. Podczas 15 festiwalowych dni, na trzech scenach, dzieci zobaczą kilkanaście spektakli. Spotkają bohaterów z najpopularniejszych polskich bajek i wezmą udział w warsztatach plastycznych. Na wystawie będzie można też poćwiczyć różne sprawności razem z Koziołkiem Matołkiem.

/ Marcin Obara / PAP

Koziołek Matołek, Miś Uszatek i Kot Filemon czekają na widzów Festiwalu Teatrów dla Dzieci RMF FM

W niedzielę w Krakowie rozpoczyna się Festiwal Teatrów dla Dzieci. Już ponad trzy dekady w Nowohuckim Centrum Kultury podczas ferii można obejrzeć najlepsze spektakle dla młodych widzów z całej Polski.

Przyjadą aktorzy m.in. z Lublina, Łodzi, Warszawy, Będzina, Częstochowy, Łomży, Bielska-Białej i Wałbrzycha.

Spektakle są podzielone na grupy wiekowe, aby dobrze bawiła się najmłodsza jak i trochę starsza publiczność.

Będą także spektakle dla "najnajów", czyli dla najmłodszego widza - dzieciaczków od 6 miesiąca życia. Takie maluszki pewnie nie zapamiętają spektaklu, ale odczują nowe wrażenia. Te spektakle są specjalnie dla nich przygotowywane. Pewne doświadczenia zostają w podświadomości. Jeśli chcemy wychowywać dzieci do takiego świadomego uczestnictwa w kulturze, to powinniśmy to robić od najmłodszych lat - mówi Zbigniew Grzyb - dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury.

W tym roku organizatorzy postawili na klasykę. Na scenie NCK-u zobaczymy więc Kota Filemona, Pchłę Szachrajkę, Pana Twardowskiego i Koziołka Matołka. Będą też teatralne realizacje takich baśni jak Czarnoksiężnik z krainy Ozz, Czerwony Kapturek, Brzydkie Kaczątko i Królowa Śniegu.

Motywem przewodnik całego festiwalu będzie Koziołek Matołek. Dzieci będą mogły się z nim spotkać podczas warsztatów oraz na wystawie "Fikaj z Koziołkiem Matołkiem" Muzeum Karykatury z Warszawy.

Na tej wystawie dzieciaki będą mogły przeciskać się, przeskakiwać, zjeżdżać, czołgać, wciągać, przyczepiać. Iść przez świat z Koziołkiem Matołkiem, żeby dostać się do Pacanowa. Będzie można zbierać specjalne pieczątki, a cała trasa będzie opisana na specjalnej mapie - zaprasza Zbigniew Grzyb.

Festiwal potrwa do 25 lutego.