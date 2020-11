Do 29 listopada zamknięte będą kina w całej Polsce. Premierowe pokazy, ale też nagradzane tytuły można oglądać na specjalnej platformie. Działa ona jednocześnie jako nowoczesny serwis vod i klasyczne kino w jednym. Mojeekino.pl skupia 42 kina z całej Polski. Są wród nich Kino Amok z Gliwic, Kino Agrafka z Krakowa, Kino Sokół z Nowego Sącza, stołeczna Luna czy Kino Orzeł z Bydgoszczy.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Swoje filmy na platformie pokazują już Against Gravity, Aurora Films, Galapagos Films, Hagi Film, Mayfly, Next Film, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Spectator, Tongariro oraz Velvet Spoon.

Najdłużej działający w branży dystrybutor kina art-housowego Gutek Film właśnie rozpoczął współpracę z platformą, wspierając w ten sposób kina studyjne. W ofercie ma m.in nagrodzony Złotą Palmą brawurowy "The Square" Rubena Östlunda, pozbawioną romantyzmu opowieść o Italii mistrza prowokacji Marco Belloccchio "Zdrajca" czy kultowe "Dzikie historie" w reżyserii Damiána Szifrona gdzie makabra, komedia i absurd mieszają się ze sobą w idealnych proporcjach. Od piątku 13 listopada można oglądac filmy "McQueen" w reżyserii Iana Bonhôte i Petera Ettedgui, "Climax" Gaspara Noé oraz "120 uderzeń serca" w reżyserii Robin Campillo.



Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom widzów dystrybutor Aurora Films przeniósł premierę "Tylko zwierzęta nie błądzą" w reżyserii Dominika Molla na platformę kin studyjnych. Seanse tej intrygującej kryminalno-miłosnej łamigłówki, która miała wejść do kin 6 listopada odbędą się 12, 16 oraz 28 listopada. Zagadkowe zniknięcie kobiety podczas burzy śnieżnej sprawi, że pięcioro nieznajomych zostanie uwikłanych w tajemnicę, która wykracza daleko poza senne górskie miasteczko we Francji. Każda z postaci ma coś na sumieniu i nie chce dzielić się wszystkimi swoimi sekretami.



Będą też specjalne pokazy przedpremierowe "Martina Edena". Film będzie można obejrzeć w wirtualnych salach kin w dniach 14, 19, 25 oraz 29 listopada. Produkcję ostatnio doceniła Europejska Akademia Filmowa, która ogłosiła listę nominowanych do tegorocznych nagród EAF. "Martin Eden" otrzymał cztery nominacje w kategoriach - Najlepszy Europejski Film, Najlepszy Reżyser (Pietro Marcello), najlepszy aktor (Luca Marinelli), Najlepszy Scenariusz (Maurizio Braucci, Pietro Marcello). Tytułowy bohater wywodzący się z klasy robotniczej Martin Eden, spotka na swej drodze Elenę. Nie ma wątpliwości, że to miłość od pierwszego wejrzenia. Myśl o ślubie z pochodzącą z dobrze sytuowanej przemysłowej rodziny młodą kobietą powoli staje się jego obsesją. Postanawia dorównać jej i zdobyć wykształcenie.



Operatorem wirtualnego kina jest Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Na platformę widz może wejść przez stronę mojeekino.pl, a także ze strony swojego ulubionego kina. Każde kino przygotowuje indywidualny program skrojony na potrzeby jego widzów. Część filmów wyświetlana jest z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących.