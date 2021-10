Artysta znany dotąd jako Kanye West oficjalnie zmienił imię. Od dziś nazywa się po prostu Ye.

Kanye West to od dziś oficjalnie Ye / RINGO CHIU / PAP/EPA

W sierpniu Kanye West złożył w sądzie wniosek o zmianę imienia. Argumentował go względami osobistymi.

Teraz sąd w Los Angeles do prośby 44-letniego artysty się przychylił się pozytywnie.

Ye to tytuł albumu, jaki raper wydał w 2018 roku. Już wtedy zażądał, by tak się do niego zwracać.

Jak zauważa BBC, Ye to skrócona wersja Kanye. Artysta ma także swoje własne wyjaśnienie.

""Ye" to słowo najczęściej występujące w Biblii, oznacza w niej "ty". Tak więc jestem tobą, jestem nami" - mówił w 2008 roku w wywiadzie radiowym.

West już kiedyś chciał zmienić swoje imię na Christian Genius Billionaire Kanye. Portal NME przypomina, że 2019 roku raper chciał, by te imiona znalazły się w jego dokumentach.



BBC nadmienia, że inni artyści, na przykład Prince, Snoop Dogg czy Sean Love Combs, zmieniali swoje imiona, często kilka razy.

O Ye vel Kanye West’ie zrobiło się głośno na początku roku, kiedy po siedmiu latach rozstał się z żoną, celebrytką Kim Kardashian.