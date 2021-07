Agnieszka Holland - reżyserka takich filmów jak m.in. "W ciemności", "Pokot" i "Obywatel Jones" - została laureatką Nagrody im. Jerzego Turowicza. To wyróżnienie ustanowione w 2013 roku w setną rocznicę urodzin twórcy i wieloletniego redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego". Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 24 lipca w Pałacu Potockich w Krakowie.

Nagroda im. Jerzego Turowicza przyznawana jest za wybitne i oryginalne dzieło artystyczne lub naukowe znajdujące się w kręgu tematów, do których Jerzy Turowicz (1912-1999) wracał w swojej publicystyce i działalności publicznej, oraz reprezentujące wartości, które były mu bliskie: personalistyczne podejście do człowieka, tolerancja i dialog, sprzeciw wobec postaw ksenofobicznych, rewidowanie utrwalonych stereotypów czy prymat swobody poszukiwań nad ideologią.

Laureatka Nagrody im. Jerzego Turowicza to jedna z najważniejszych postaci polskiego kina i zarazem polskiego życia publicznego. Nagradzamy jej dwa ostatnie filmy - "Obywatela Jonesa" (2019) i "Szarlatana" (2020), pamiętając jednak, że stanowią one kolejne ogniwa długiego łańcucha wybitnych dzieł rozpoczętego w latach 70. "Aktorami prowincjonalnymi" - mówi o Agnieszce Holland prof. Tadeusz Lubelski, członek Kapituły Nagrody im. Jerzego Turowicza.

Ceremonia wręczenia nagrody Agnieszce Holland odbędzie się w sobotę, 24 lipca o godz. 17.00 w Pałacu Potockich w Krakowie przy Rynku Głównym 20.

W 2021 roku Nagroda im. Jerzego Turowicza finansowana jest przez Miasto Kraków, a organizatorem gali jej wręczenia jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Agnieszka Holland to bohaterka wielu organizowanych przez nas wydarzeń, by wspomnieć choćby koncert z cyklu "Scoring4Polish Directors" na XI edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, gdzie usłyszeliśmy muzykę z filmów wyreżyserowanych przez laureatkę Nagrody im. Jerzego Turowicza, czy też jej spotkanie z wydawcami biorącymi udział w pierwszej odsłonie projektu Word2Picture na Festiwalu Conrada w 2019 roku - mówi Izabela Błaszczyk, Dyrektorka KBF. To niezwykła przyjemność i zaszczyt gościć Agnieszkę Holland po raz kolejny, tym razem w Pałacu Potockich - dodaje.

Sznajderman, Lipska i Kerski na liście laureatów

Nagroda im. Jerzego Turowicza przyznawana jest corocznie za dzieło twórcy polskiego, żyjącego w chwili jej ogłoszenia, opublikowane bądź zaprezentowane w roku jej przyznawania lub w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania. Tegoroczna edycja obejmuje dzieła z lat 2019-2020. Nagrodę stanowią: statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez Zarząd Fundacji. Wyboru laureata dokonuje kapituła, której członków powołują Zarząd i Rada Fundacji Jerzego Turowicza. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody mają członkowie Kapituły Nagrody, Zarządu i Rady Fundacji Jerzego Turowicza, redakcje "Tygodnika Powszechnego", "Znaku" i innych czasopism kulturalnych, wydawcy, związki twórcze oraz wcześniejsi laureaci. Statuetkę zaprojektowała scenografka Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Wykonał ją grafik i fotograf Maciej Plewiński.

W latach ubiegłych wyróżnienie otrzymali: Joanna Olczak-Ronikier za publikację "Korczak. Próba biografii" (2013), Marcin Zaremba za pracę naukową "Wielka trwoga: Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys" (2014), Andrzej Brzeziecki za książkę "Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera" (2015), Paweł Machcewicz za stworzenie gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej (2017), Monika Sznajderman za reportaż "Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna" (2017), Ewa Lipska za tom poezji "Pamięć operacyjna" i całokształt twórczości (2018) oraz Basil Kerski za obronę niezależności Europejskiego Centrum Solidarności i całokształt działalności (2020).