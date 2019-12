Popularny aktor Jackie Chan niemal utonął podczas zdjęć do swojego najnowszego filmu. Artysta podczas kręcenia jednej ze scen na morzu utknął pod kamieniem.

Jackie Chan / Hahn Lionel/ABACA/Abaca / PAP/EPA

Do incydentu doszło podczas zdjęć do filmu akcji "Vanguard". 65-letni Jackie Chan podczas sceny kręconej na morzu utknął pod kamieniem. Nie mógł się uwolnić, ale - jak relacjonował później podczas konferencji prasowej - zachował spokój i z czasem ekipa wydostała go z potrzasku.

Reżyser Stanley Tong tak bardzo bał się o aktora, że gdy zobaczył go wychodzącego z wody, wybuchł płaczem. Nie mogłem uspokoić nerwów - mówił.



Wideo youtube

Jackie Chan powiedział, że powaga zdarzenia dotarła do niego dopiero wieczorem. Będąc pod prysznicem poczułem strach, zacząłem się trząść. Mogłem przecież zginąć - wspominał.



Hongkoński aktor znany jest z tego, że nie korzysta z pomocy kaskaderów. Z tego powodu przytrafiają mu się liczne kontuzje.