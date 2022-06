W 2023 roku do polskich kin trafi "Kos" w reżyserii Pawła Maślony - międzynarodowa superprodukcja, która ma przenieść widzów w czasy Tadeusza Kościuszki. Twórcy filmu opublikowali nowe zdjęcia z planu, na których możemy zobaczyć odtwórców głównych ról - m.in. Jacka Braciaka, Bartosza Bielenię i Roberta Więckiewicza.

Jacek Braciak na planie "Kosa" Pawła Maślony / Łukasz Bąk/Kino Świat / Materiały prasowe

Interesują nas dobre historie. Kiedy pierwszy raz przeczytałem scenariusz "Kosa" wraz z Anetą Hickinbotham, to ujęło nas jak świetnie jest to skonstruowana opowieść. Po hollywoodzku, z wyrazistymi bohaterami, ze stawką, konfliktem, dylematami moralnymi - podkreśla jeden z producentów filmu, Leszek Bodzak. Film balansuje między kinem historycznym, a opowieścią o ludziach, o marzeniach. "Kos" to dynamiczne kino akcji, z wieloma zaskakującymi zwrotami w fabule. Dodatkowo cieszy nas to, że powstaje on w oparciu o debiutancki scenariusz i jest reżyserowany przez młodego twórcę. Takiego kina historycznego w Polsce jeszcze nie było - zapewnia.

Robert Więckiewicz gra w "Kosie" rosyjskiego rotmistrza / Łukasz Bąk/Kino Świat / Materiały prasowe

W rolach głównych występują w “Kosie": Bartosz Bielenia, Jacek Braciak, Robert Więckiewicz, Agnieszka Grochowska, Łukasz Simlat, Andrzej Seweryn, Piotr Pacek, debiutująca na dużym ekranie Matylda Giegżno oraz uznany amerykański aktor Jason Mitchell ("Straight Outta Compton"). Reżyserem "Kosa" jest Paweł Maślona. Film powstaje na podstawie debiutanckiego scenariusza Michała A. Zielińskiego nagrodzonego w konkursie scenariuszowym Script Pro 2020. Producentami obrazu są Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham ze studia Aurum Film oraz Daniel Baur z niemieckiej grupy K5 International, odpowiedzialnej także za międzynarodową dystrybucję filmu. "Kos" to również pierwsza kinowa koprodukcja platformy streamingowej Viaplay w Polsce.

Bartosz Bielenia na planie "Kosa" / Łukasz Bąk / Kino Świat / Materiały prasowe

Jak wygląda zarys fabuły "Kosa"? Wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz "Kos" Kościuszko (Jacek Braciak), który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo (Jason Mitchell). Tropem Kościuszki wraz z listem gończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin (Robert Więckiewicz), który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię. W tym samym czasie młody chłop, Ignac (Bartosz Bielenia), szlachecki bękart, marzy o nadaniu herbu i majątku przez swojego nieprawego rodzica, Duchnowskiego (Andrzej Seweryn), który tuż przed śmiercią uwzględnia go w testamencie. Gdy ojciec umiera, chłopak musi uciekać przed swoim przyrodnim bratem, Stanisławem (Piotr Pacek), który nie chce dopuścić do realizacji ojcowskiej woli. Ignac kradnie testament i ma tylko dwa dni, aby stawić się z nim przed sądem i udowodnić swój tytuł szlachecki.

Jason Mitchell na planie "Kosa" Pawła Maślony / Łukasz Bąk/Kino Świat / Materiały prasowe

W trakcie ucieczki Ignac spotyka na swojej drodze Domingo, a między mężczyznami tworzy się silna więź porozumienia, mimo że obaj nie znają nawzajem swojego języka. Razem trafiają do dworku Pułkownikowej (Agnieszka Grochowska), gdzie Kościuszko ukrywa się, czekając na negocjacje z magnatami. Kos jest nieufny wobec Ignaca i trzyma go w areszcie, jednak w decydującym momencie to właśnie w rękach niepozornego szlacheckiego bękarta będą leżały losy powstania. Gdy nadejdzie chwila próby, Ignac będzie musiał wybrać - czy dalej podążać za swoim herbowym marzeniem i dziedzictwem ojca, czy też przyłączyć się do "Kosa" Kościuszki i walczyć z nim o najwyższą stawkę.

Matylda Giegżno w roli Pocztylionki / Łukasz Bąk/Kino Świat / Materiały prasowe

W ostatnim czasie ekipa "Kosa" realizowała zdjęcia na Podkarpaciu - m.in. w skansenie w Kolbuszowej i nad Jeziorem Maziarnia.