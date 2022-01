​Multiplatynowy artysta, Harry Styles, ogłasza zmienione daty podczas swojej trasy koncertowej, a także nowe terminy dodane na całym świecie. Styles rozpocznie wielką trasę koncertową, która zawita do 32 miast, w ramach której pojawiły się 3 zupełnie nowe czerwcowe daty koncertów na stadionach w Wielkiej Brytanii, a także kolejne cztery koncerty stadionowe w Europie. Muzyk odwiedzi także Polskę - zagra koncert w Krakowie 18 lipca.

Harry Styles / pb / PL / Avalon / PAP/EPA

Goście specjalni to: Mitski podczas trasy w Wielkiej Brytanii, Arlo Parks w Dublinie, Wolf Alice na wybranych europejskich koncertach i Koffee na wszystkich koncertach w Ameryce Łacińskiej.

Harry Styles stał się jednym z największych i najbardziej wpływowych artystów muzycznych. Jego debiutancki album solowy, zatytułowany Harry Styles, stał się jednym z dziesięciu najlepiej sprzedających się albumów roku na świecie i wśród artystów płci męskiej miał największą sprzedaż w pierwszym tygodniu w historii. Jego drugi album, Fine Line, znalazł się na szczycie listy Billboard 200 tuż po wydaniu, czyniąc go drugim numerem jeden w Stanach Zjednoczonych i przechodząc do historii list przebojów, dzięki największej tygodniowej sprzedaży jako solowy artysta w Wielkiej Brytanii od czasu, gdy Nielsen Music zaczął elektronicznie śledzić dane o sprzedaży w 1991 roku. Podczas kariery solowej zdobył prestiżowe wyróżnienia, w tym dwie nagrody BRIT, nagrodę Grammy, Ivor Novello Award, American Music Award i wiele innych na całym świecie, a także był pierwszym mężczyzną na okładce magazynu Vogue.

Harry jest również znany jako artysta dający niesamowite występy na żywo. Jego koncerty Love On Tour zostały przełożone z powodu pandemii i ostatecznie rozpoczęły się we wrześniu 2021 roku w Las Vegas. Pod koniec zeszłego roku Harry zagrał ponad 40 koncertów w całych Stanach Zjednoczonych, zdobywając uznanie zarówno fanów, jak i krytyków. Jego występy są pełne znanych na całym świecie hitów Artysty, takich jak Sign of the Times, Lights Up, Adore You, Watermelon Sugar czy Kiwi.

BILETY: Bilety na krakowski koncert Harry'ego Stylesa w ramach międzynarodowej trasy Love on Tour 2022 w sprzedaży na LiveNation.pl

Trasa będzie przebiegać zgodnie ze wszystkimi lokalnymi i publicznymi obostrzeniami sanitarnymi, rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia, a także wytycznymi dla miejsca koncertu w czasie każdego pokazu. Zachęcamy fanów do odwiedzania lokalnej strony internetowej przed każdym koncertem, aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz wymagań dotyczących konkretnego wydarzenia.

Harry Styles 2022 Love On Tour

*ZAKUPIONE BILETY ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ NA WSZYSTKIE PRZEŁOŻONE TERMINY*

Saturday 11 June Glasgow, U.K. Ibrox Stadium (New Show)*

Wednesday 15 June Manchester, U.K. Emirates Old Trafford (New Show)*

Saturday 18 June London, U.K. Wembley Stadium Connected by EE (New Show)*

Wednesday 22 June Dublin, Ireland Aviva Stadium (New Show) #

Sunday 26 June Hamburg, Germany Volksparkstadion (New Show) ^

Wednesday 29 June Stockholm, Sweden Tele2 Arena (New Show) ^

Friday 01 July Oslo, Norway Telenor Arena (New Show) ^

Sunday 03 July Copenhagen, Denmark Royal Arena (Rescheduled Date)

Tuesday 05 July Paris, France Accor Arena ^

Thursday 07 July Antwerp, Belgium Sportpaleis (Rescheduled Date) ^

Saturday 09 July Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome (Rescheduled Date) ^

Monday 11 July Munich, Germany Olympiahalle (Rescheduled Date) ^

Wednesday 13 July Budapest, Hungary Budapest Arena (Rescheduled Date) ^

Friday 15 July Prague, Czech Republic O2 Arena (Rescheduled Date) ^

Saturday 16 July Vienna, Austria Stadthalle (Rescheduled Date) ^

Monday 18 July Krakow, Poland TAURON Arena Kraków (Rescheduled Date)^

Wednesday 20 July Berlin, Germany Mercedes-Benz Arena (Rescheduled Date) ^

Friday 22 July Cologne, Germany Lanxess Arena (Rescheduled Date) ^

Wednesday 25 July Bologna, Italy Unipol Arena (Rescheduled Date) ^

Tuesday 26 July Turin, Italy Pala Alpitour (Rescheduled Date) ^

Friday 29 July Madrid, Spain WiZink Center (Rescheduled Date) ^

Sunday 31 July Lisbon, Portugal Altice Arena (Rescheduled Date) ^

Sunday 20 November Guadalajara, México Arena FVG (Rescheduled Date) ^^

Tuesday 22 November Monterrey, México Arena Monterrey (Rescheduled Date) ^^

Friday 25 November Mexico City, México Foro Sol (Rescheduled Date) ^^

Sunday 27 November Bogotá, Colombia Parque Salitre Mágico (Rescheduled Date - New Venue) ^^

Tuesday 29 November Lima, Peru Jockey Club (Rescheduled Date) ^^

Thursday 01 December Santiago, Chile Estadio Bicentenario La Florida (Rescheduled Date - New Venue) ^^

Saturday 03 December Buenos Aires, Argentina Estadio River Plate (Rescheduled Date - New Venue) ^^

Tuesday 06 December São Paulo, Brazil Allianz Parque (Rescheduled Date) ^^

Thursday 08 December Rio De Janeiro, Brazil Área Externa da Jeunesse Arena (Rescheduled Date - New Venue) ^^

Saturday 10 December Curitiba, Brazil Pedreira Paulo Leminski (New Show) ^^