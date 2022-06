Guns N 'Roses już za kilka dni wracają do Polski, by zagrać na PGE Narodowym w Warszawie w ciepły czerwcowy dzień. Tego wieczoru na scenie pojawią się także znakomici goście specjalni: Dirty Honey oraz Gary Clark Jr. To będzie noc, której z pewnością nie zapomnicie!

Guns N' Roses / Materiały prasowe

Od czasu wydania debiutanckiego albumu "Appetite for Destruction" w 1987 roku, Guns N 'Roses stał się jednym z największych zespołów rockowych w historii.

Następnie wydali ambitny podwójny album "Use Your Illusion 1 & 2" (1991), który znacząco podniósł popularność zespołu. "Welcome To The Jungle", "Sweet Child o' Mine", "Paradise City", "Nightrain", "You Could Be Mine", "Patience", "Civil War", "Rocket Queen" i "November Rain"" - lista nieśmiertelnych klasyków się nie kończy!

Po reaktywacji w 2016 roku Guns N ’Roses wyprzedali wszystkie areny na całym świecie.

Latem odwiedzą Europę i cieszymy się, że zespół ujął Polskę w harmonogramie swojej trasy koncertowej.