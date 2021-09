Film "Wszystkie nasze strachy" Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta został laureatem Złotych Lwów 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Maria Dębska dostała nagrodę za najlepszą rolę kobietą w filmie "Bo we mnie jest seks", a Jacek Beler został wyróżniony za najlepszą rolę męską w "Innych ludziach". Uroczystość odbyła się w Teatrze Muzycznym.

Film "Wszystkie nasze strachy" Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta został laureatem Złotych Lwów 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W wyścigu po statuetkę "Wszystkie nasze strachy" pokonał 15 produkcji, wśród nich "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego, "Hiacynta" Piotra Domalewskiego, "Innych ludzi" Aleksandry Terpińskiej, "Bo we mnie jest seks" Katarzyny Klimkiewicz i "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" Mateusza Rakowicza.

Film, oparty na życiorysie Daniela Rycharskiego, opowiada o homoseksualnym artyście wizualnym wychowanym na wsi i zaangażowanym w działalność Kościoła katolickiego. Główną rolę zagrał Dawid Ogrodnik. W pozostałych zobaczymy m.in. Andrzeja Chyrę, Jacka Poniedziałka i Jowitę Budnik. Autorami scenariusza są: Łukasz Ronduda, Michał Oleszczyk i Katarzyna Sarnowska. Za zdjęcia odpowiada Łukasz Gutt, a za muzykę - Marcin Lenarczyk.

Reżyser Jan P. Matuszyński odebrał Srebrne Lwy dla filmu "Żeby nie było śladów" / Adam Warżawa / PAP

Polski kandydat do Oscarów, czyli "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego został doceniony Srebrnymi Lwami. To oparta na reportażu Cezarego Łazarewicza pod tym samym tytułem opowieść o maturzyście Grzegorzu Przemyku, który 12 maja 1983 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO na pl. Zamkowym w Warszawie i bestialsko pobity w komisariacie. Przewieziony do szpitala, zmarł 14 maja.



Aktorka Maria Dębska odebrała nagrodę za główną rolę kobiecą w filmie "Bo we mnie jest seks" / Adam Warżawa / PAP

Maria Dębska dostała nagrodę za najlepszą rolę kobietą w filmie "Bo we mnie jest seks".

Aktor Jacek Beler odebrał nagrodę za główną rolę męską w filmie "Inni ludzie" / Adam Warżawa / PAP

Jacek Beler został wyróżniony za najlepszą rolę męską w "Innych ludziach".



Reżyser Łukasz Grzegorzek odebrał nagrodę za reżyserię filmu "Moje wspaniałe życie" / Adam Warżawa / PAP

Łukasz Grzegorzek odebrał nagrodę za reżyserię "Mojego wspaniałego życia".

Marcin Ciastoń odebrał nagrodę za scenariusz do filmu "Hiacynt" / Adam Warżawa / PAP

W kategorii scenariusz zwyciężył Marcin Ciastoń ("Hiacynt").



Kompozytorka Teoniki Rożynek odebrała nagrodę za muzykę do filmu "Prime Time" / Adam Warżawa / PAP

Statuetkę za muzykę otrzymała Teoniki Rożynek za "Prime Time".

Operator filmowy Łukasz Gutt odebrał nagrodę za zdjęcia do filmu "Wszystkie nasze strachy" / Adam Warżawa / PAP

Za zdjęcia uhonorowano Łukasza Gutta za "Wszystkie nasze strachy".

Podczas ceremonii zamknięcia 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, która odbywa się w Teatrze Muzycznym, nagrodę publiczności odebrał Bartosz Blaschke za "Sonatę".

Reżyser Bartosz Blaschke odebrał Nagrodę Publiczności za film "Sonata" / Adam Warżawa / PAP

Nagroda za najlepszy film mikrobudżetowy przypadła Tomaszowi Habowskiemu za "Piosenki o miłości". Laureata tego konkursu wyłoniło jury w składzie: reżyser i scenarzysta Magnus von Horn (przewodniczący) oraz producenci Jan Naszewski i Agata Szymańska.



Reżyser Aleksandra Terpińska odebrała nagrodę za debiut reżyserski/drugi film za obraz "Inni ludzie" / Adam Warżawa / PAP

Jury konkursu głównego pod przewodnictwem Andrzeja Barańskiego doceniło za najlepszy debiut reżyserski Aleksandrę Terpińską za "Innych ludzi".

W kategorii najlepszy debiut aktorski zwyciężył Michał Sikorski za rolę w "Sonacie".

Za role drugoplanowe zostali nagrodzeni Sławomira Łozińska ("Lokatorka") i Andrzej Kłak ("Prime Time").

Mateusz Adamczyk, Sebastian Witkowski, Zofia Moruś odebrali nagrodę za dźwięk w filmie "Mosquito State" / Adam Warżawa / PAP

Nagrodę za charakteryzację przyznano Darii Siejak za "Hiacynt", a statuetkę za dźwięk - Zofii Moruś, Mateuszowi Adamczykowi i Sebastianowi Witkowskiemu za "Mosquito State".

Montażystka filmowa Magdalena Chowańska odebrała nagrodę za montaż filmu "Inni ludzie" / Adam Warżawa / PAP

Za scenografię doceniono Pawła Jarzębskiego ("Żeby nie było śladów"), a za montaż - Magdalenę Chowańską ("Inni ludzie").

Kostiumograf Marta Ostrowicz odebrała nagrodę za kostiumy do filmu "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" / Adam Warżawa / PAP

W kategorii kostiumy bezkonkurencyjna okazała się Marta Ostrowicz ("Najmro. Kocha, kradnie, szanuje").



Agnieszka Holland / Adam Warżawa / PAP

Platynowe Lwy za całokształt twórczości odebrała Agnieszka Holland. W 1992 r. Holland otrzymała nominację do Oscara za adaptowany scenariusz filmu "Europa, Europa" (koprodukcja francusko-niemiecko-polska) we własnej reżyserii. Do jej filmów należą też m.in. "Zabić księdza" (1988), "Tajemniczy ogród" (1993), "Całkowite zaćmienie" (1995), "Plac Waszyngtona" (1997) oraz "Kopia mistrza" (2005).

Holland wyreżyserowała również m.in. film "W ciemności" (2011), za który otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny oraz Złote Lwy na festiwalu w Gdyni, doceniony Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie "Pokot" (2017) oraz "Obywatela Jonesa" (2019), który przyniósł jej trzecie Złote Lwy dla najlepszego filmu. Od grudnia 2020 r. jest prezydentką Europejskiej Akademii Filmowej.

Jury konkursu głównego, od lewej: pisarz Robert Bolesto, operator i reżyser Bogdan Dziworski, aktorka Joanna Kulig, reżyser Agnieszka Smoczyńska, reżyser Andrzej Barański, kostiumograf Dorota Roqueplo i kompozytor Mikołaj Trzaska / Adam Warżawa / PAP

W jury konkursu głównego znaleźli się: reżyser i scenarzysta Andrzej Barański (przewodniczący), aktorka Joanna Kulig, kompozytor Mikołaj Trzaska, pisarz, dramaturg i scenarzysta Robert Bolesto, operator, reżyser i scenarzysta Bogdan Dziworski, czeska filmoznawczyni Emilia Mira Haviarová, kostiumografka Dorota Roqueplo oraz reżyserka Agnieszka Smoczyńska.

