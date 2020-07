W Lublinie ruszyła "FeelHarmonia" - Lubelska Orkiestra Muzyki Rozrywkowej. Pomysłodawcy projektu chcą, by uczestniczyły w nim osoby, które uczyły się grać na instrumencie, ale nie zostały zawodowymi muzykami.

Uczestników inicjatywy łączy miłość do muzyki, a także chęć dzielenia się swoją muzyczną pasją. Projekt powstał z potrzeby stworzenia przestrzeni, gdzie absolwenci szkół muzycznych, których ścieżka kariery ukierunkowała się w stronę inną niż muzyczna, mogliby się spotykać i wspólnie rozwijać swoje talenty.



Mam mnóstwo znajomych, którzy po 10-12 latach nauki odłożyli instrument w kąt i przestali grać. To miejsce dla takich osób, by wróciły do instrumentu. Głównym celem jest powrót do grania, do muzyki i fajna przygoda - mówi Katarzyna Mach - pomysłodawczyni i założycielka orkiestry.



Na razie projekt z powodu pandemii wystartował on line. Uczestniczy w nim m.in. dziennikarz RMF FM Krzysztof Kot, który gra na kontrabasie. Posłuchajcie, jak muzycy wykonują motywy przewodnie z filmów "Piraci z Karaibów" oraz "Forrest Gump":



Wideo youtube



Wideo youtube



Od jesieni - próby będą się odbywać już w realnym świecie.

Jeśli macie ochotę dołączyć do projektu, możecie się skontaktować przez fanpage inicjatywy na Facebooku.