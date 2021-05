Wokalista zespołu Maneskin, który wygrał konkurs Eurowizji 2021, został poddany testowi na obecność narkotyków w organizmie.

Damiano David z zespołu Maneskin / SANDER KONING / PAP/EPA

Damiano David z Maneskin nie zażywał kokainy podczas finału konkursu piosenki Eurowizji, który odbył się w sobotę wieczorem w Rotterdamie. Tak wykazał test na obecność narkotyku w organizmie 22-latka.

David dobrowolnie poddał się testowi po tym, jak w internecie zawrzało od podejrzeń. Wszystko za sprawą nagrania, na którym widać członków zespołu siedzących za stołem, w pewnym momencie Damiano David pochyla się nad blatem i wykonuje ruch przypominający wciąganie kokainy nosem.

Wideo youtube

Piosenkarz od początku zaprzeczał, by brał narkotyki. Jeszcze w Rotterdamie chciał poddać się testowi, ale organizatorzy Eurowizji twierdzili, że zorganizowanie tego jest w niemożliwe. Ponieważ plotki nie ustały, po powrocie do rodzimych Włoch poddał się testowi. Wynik był negatywny.

Jego koleżanka z zespołu Victoria de Angelis zapewniała w rozmowie z BBC, że muzycy chcą być przykładem dla młodych ludzi. Oświadczyła, że nikt z zespołu Maneskin nie zażywa narkotyków.

Triumf Maneskin na Eurowizji

W skład włoskiego zespołu Maneskin wchodzą: 22-letni wokalista Damiano David, 21-letnia Victoria De Angelis, 20-letni Thomas Raggi i 20-letni Ethan Torchio.

Członkowie zespołu znają się od szkoły podstawowej. Zaczęli wspólnie grać w 2015 roku.

Maneskin, a właściwie Måneskin, to duńskie słowo. Znaczy tyle co "światło księżyca". Skąd taka nazwa dla włoskiego zespołu? Okazuje się, że Victoria De Angelis jest pół-Dunką. Grupa młodych artystów wybrała taką nazwę dla swojego zespołu na samym początku istnienia, a zaczynali grając na ulicach Rzymu, zbierając pieniądze do futerału gitary.

Podczas 65. Konkursu Piosenki Eurowizja zdobyli serca przede wszystkim widzów utworem "Zitti e buoni" ("Siedź cicho i zachowuj się" - red.). Na scenie wystąpili w ekstrawaganckich kostiumach przypominających lata 70., w światłach jupiterów. Za to show zgarnęli 524 punkty.