Maestro Ennio Morricone wystąpi w Krakowie, nowa sensacyjna powieść Lee Childa. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Ennio Morricone – włoski kompozytor i dyrygent. Jest autorem muzyki do ponad 500 filmów. / Balazs Mohai / PAP/EPA

Ennio Morricone w Krakowie

W sobotę 19 stycznia legenda muzyki filmowej Ennio Morricone wystąpi w TAURON Arenie Kraków. Kompozytor przyjeżdża do Polski by wspólnie z polskimi fanami świętować swoje dziewięćdziesiąte urodziny. Zdobywca Oscara, twórca muzyki do ponad 500 filmów, autor niezapomnianych melodii i motywów wystąpi w towarzystwie Czeskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, chóru i wybitnych solistów. To będzie już trzeci koncert Maestro w największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce

Lee Child i jego nowa książka

16 stycznia w polskich księgarniach ukaże się nowa powieść sensacyjna Lee Childa o Jacku Reacherze, zatytułowana "Czas przeszły". Jak zdradza tytuł, główny bohater będzie musiał zmierzyć się z przeszłością. W drodze zatrzymuje się w miasteczku, w którym mieszkał jego ojciec. Spotyka dwoje Kanadyjczyków, kórym psuje się samochód. Reacher stara się dowiedzieć czegoś o rodzinnym domu. W archiwach Laconii nie ma jednak po nim śladu. I on i dwójka Kanadyjczyków znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.