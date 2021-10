Z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie wystartuje statek Sojuz-2.1a, który dostarczy na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) dwuosobową rosyjską ekipę filmową. Aktorka Julia Peresild i reżyser Klim Szypienko nagrywać będą sceny do pierwszego w historii filmu fabularnego, kręconego w przestrzeni kosmicznej.

Z Bajkonuru na ISS odleci rosyjska ekipa filmowa / PAP/EPA/ANDREY SHELEPIN / GCTC / ROSCOSMOS / PAP/EPA

Rosjanie w kosmosie kręcić będą film "Wyzwanie", opowiadający historię lekarki, która zostaje niespodziewanie wysłana na Międzynarodową Stację Kosmiczną, żeby ocalić życie znajdującego się na niej kosmonauty. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na plany NASA, która planowała nakręcić film w kosmosie z Tomem Cruisem w roli głównej.

Pobyt na stacji ma trwać 12 dni.

Julia Peresild to obecnie jedna z najpopularniejszych aktorek w Rosji, grała m.in. w nominowanym do Złotego Globu oraz Oskara filmie "Na końcu świata".

To niesamowita szansa - powiedziała 37-letnia aktorka - Pracowaliśmy naprawdę ciężko i jesteśmy naprawdę zmęczeni, mimo że jesteśmy w dobrym humorze i uśmiechamy się. To było trudne psychicznie, fizycznie i moralnie. Ale myślę, że gdy już osiągniemy cel, będziemy to wspominać z uśmiechem.

Przyznała, że najtrudniejsza dla niej była nauka obsługi statku kosmicznego, którym dotrą do ISS.

38-letni Klim Szypienko ma w dorobku kilka znanych w Rosji filmów, w tym obraz "Tekst" z 2019 roku, najbardziej kasowy film w historii rosyjskiej kinematografii.

Jak powiedział, jest podekscytowany faktem, iż będzie pierwszym filmowcem w kosmosie i chce wykorzystać te okoliczności do eksperymentowania z oświetleniem, ustawieniami kamery i innymi aspektami technicznymi kręcenia filmów.