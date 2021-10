12 pianistów a wśród nich dwóch Polaków zakwalifikowało się do finału XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Jury zdecydowało się na odstępstwo od regulaminu, który dopuszcza w finale udział 10 muzyków. Polskę reprezentowali będą Jakub Kuszlik i Kamil Pacholec.

Kamil Pacholec / Leszek Szymański / PAP

12 pianistów zakwalifikowało się do finału XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, mimo, że regulamin dopuszcza udział 10. Wśród finalistów jest dwóch reprezentantów Polski: Jakub Kuszlik i Kamil Pacholec.

Decyzją Jury XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina pod przewodnictwem Katarzyny Popowej-Zydroń do finału zakwalifikowało aż 12 pianistów.



Są to: Leonora Armellini z Włoch, JJ Jun Li Bui reprezentujący Kanadę, Alexander Gadjiev reprezentujący Włochy i Słowenię, Martin Garcia Garcia z Hiszpanii, Eva Gevorgyan reprezentująca Rosję i Armenię, Japonka Aimi Kobayashi, Polak Jakub Kuszlik, Hyuk Lee z Korei Południowej, Bruce (Xiaoyu) Liu z Kanady, Polak Kamil Pacholec, Chińczyk Hao Rao i Kyohei Sorita z Japonii.



Przesłuchania finałowe potrwają od poniedziałku do środy. Uczestnicy zagrają jeden z koncertów Fryderyka Chopina e-moll op. 11 lub f-moll op. 21.



W III etapie rywalizowało 23 pianistów. W tym pięciu pianistów z Polski. Zakwalifikowało się sześciu Polaków, jednak Marcin Wieczorek zrezygnował z konkursu z powodu choroby.



XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października.