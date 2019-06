Dwa koncerty Bryana Adamsa - w Trójmieście i we Wrocławiu. I premiera rozśpiewanej "Pięknej Lucyndy" w Teatrze 6.Piętro w Warszawie. To mocne kulturalne punkty najbliższego tygodnia.

Bryan Adams podczas koncertu na Wembley w lutym tego roku w ramach trasy „Shine A Light” 2019 Tour. / Justin Ng / PAP/Photoshot

Bryan Adams na dwóch koncertach w Polsce

Bryan Adams zagra dwa koncerty w Polsce. 21 czerwca wystąpi w Ergo Arenie w Gdańsku, a 22 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia we Wrocławiu. Będzie promował swój nowy album w ramach trasy "Shine A Light". Kanadyjski artysta należy do grona największych gwiazd światowej sceny muzycznej. W trakcie kariery, trwającej od przeszło czterech dekad, sprzedał ponad 65 milionów płyt i dorobił się mnóstwa ponadczasowych hitów, na czele z "(Everything I Do) I Do It For You", "Summer Of ’69" czy śpiewanym w duecie z Rodem Stewartem i Stingiem "All for Love". Koncerty Bryana Adamsa przyciągają rzesze fanów i pokazują, że artysta jest wciąż w świetnej formie, zarówno jako wokalista i gitarzysta, jak i charyzmatyczny lider zespołu, nawiązujący doskonały kontakt z publicznością. Polscy fani przekonali się o tym wielokrotnie - ostatni raz w maju 2018 roku w wypełnionej po brzegi hali Torwaru w Warszawie. Tym razem Bryan Adams zaśpiewa w Trójmieście i we Wrocławiu.

"Piękna Lucynda" Hemara w Teatrze 6. Piętro

"Piękna Lucynda" to najlepsza komedia wybitnego twórcy teatralnego i kabaretowego XX wieku Mariana Hemara, który jest także autorem piosenek i muzyki do niej. Światowa prapremiera odbyła się w 1967 roku na Scenie Polskiej w Londynie. To komedia muzyczna iskrzącą się zabawną erotyką, z wpadającymi do ucha piosenkami, inteligentna, pikantna i dowcipna. Jak przypominają twórcy spektaklu "Hemar bawi się różnymi gatunkami komedii - od salonowej, poprzez wodewil po żarty rodem z rasowego kabaretu. Całość tworzy doskonałą zabawę z formą, gatunkiem i tradycją, za którą skrywa się kunsztowne piękno i wzruszająca poezja minionych epok teatru literackiego". W spektaklu zobaczymy między innymi: Magdalenę Zawadzką, Dorotę Stalińską, Hannę Śleszyńską, Joannę Liszowską, Adriannę Kalską, Kazimierza Kaczora, Krzysztofa Tyńca, Sylwestra Maciejewskiego, Piotra Gąsowskiego, Rafała Królikowskiego, Jarosława Gajewskiego i Mikołaja Roznerskiego. Reżyseruje dyrektor artystyczny Teatru 6. Piętro w Warszawie - Eugeniusz Korin. Uroczysta premiera 22 czerwca.