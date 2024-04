​Parki Disneya wprowadzają dożywotni zakaz dla osób, które oszukują w kolejkach w kontekście niepełnosprawności. The Walt Disney Company ogłosiło, że zaostrza swoje ograniczenia i zwiększa kontrolę nad osobami, które fałszywie zgłaszają niepełnosprawność w parkach.

Disability Access Service to bezpłatna usługa pomagająca osobom niepełnosprawnym i pozwalająca na pierwszeństwo w kolejce do parku. Wcześniej DAS był dla gości, którzy z powodu niepełnosprawności mają problem ze staniem w kolejce i długim oczekiwaniem. Teraz na oficjalnych stronach możemy przeczytać, że "DAS jest przeznaczony dla niewielkiego odsetka gości, którzy ze względu na niepełnosprawność rozwojową, taką jak autyzm lub podobną, nie są w stanie czekać w konwencjonalnej kolejce przez dłuższy czas".

W ostatnim czasie zwiększyła się liczba fałszywych roszczeń i osób, które próbują wykorzystać ten przywilej. W związku z tym Disney powiadomił, że wszystkie bilety zakupione wcześniej, karnety i inne usługi parku będą sprawdzane, a klientom którzy skłamali na temat niepełnosprawności wejściówki zostaną odebrane. Jak podaje Disney w komunikacie, jeżeli okaże się, że którekolwiek z oświadczeń złożonych w procesie uzyskiwania DAS jest nieprawdziwe, klient zostanie trwale pozbawiony prawa wstępu do Disneylandu oraz Walt Disney Word.

Disney zmienił również procedurę rejestracji, wszystkie zapisy mają się odbywać za pomocą wirtualnego czatu online. Osoby, którym wcześniej przyznano DAS muszą teraz ubiegać się o niego ponownie i spełnić nowe kryteria. Nastąpiły również ograniczenia co do osób towarzyszących niepełnosprawnemu. Dostęp do DAS będzie teraz zawężony do "najbliższej rodziny" gościa lub grupy nie większej niż cztery osoby.

Autor: Gabriela Szczepaniec