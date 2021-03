Nie minęła jeszcze doba od premiery klipu „Patoreakcja” Maty, a teledysk ma już ponad 1,6 mln wyświetleń na YouTube. Tekst singla jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych, za sprawą odwołania do TVP i jej prezesa.

W najnowszym singlu Mata opowiada jak wygląda jego życie po sukcesie "Patointeligencji". Skarży się na natrętne zachowanie przedstawicieli mediów, krytykuje polityków. Broni też swoich rodziców - prof. prawa Marcina Matczaka i nauczycielki angielskiego Arletty Śliwinskiej-Matczak.

W pewnym momencie Mata rapuje: "Je*** Telewizję Polską", odnosi się też wprost do Jacka Kurskiego. I to właśnie ten fragment jest najszerzej komentowany w internecie. W tekście pojawia się też Jarosław Jakimowicz czy Krystyna Pawłowicz. Cytowany jest też fragment słynnej wypowiedzi Zbigniewa Stonogi adresowanej do Zbigniewa Ziobry.

W klipie wystąpił Kuba Wojewódzki.

Mata na polskiej scenie rapu jest od niedawna, sukces przyniosła mu "Patointeligencja". Hit 2019 roku znalazł się na płycie "100 dni do matury".

W marcu Mata otrzymał dwie nominacje do Fryderyków. Powalczy o statuetkę w kategorii "Debiut" oraz "Album roku hip-hop".