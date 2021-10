To już pewne. "Diuna 2" powstanie. Potwierdzili to oficjalnie producenci filmu, czyli Legendary i Warner Bros. Premiera dokładnie za dwa lata.

Premierę kinową zaplanowano na 20 października 2023 roku. Co ważne, film będzie miał premierę wyłącznie w kinach. Jak przypomina serwis Deadline, to inaczej niż w przypadku pierwszej części, gdy film trafił i do kin i na platformę HBO Max.

Drugą część wyreżyseruje ponownie Denis Villeneuve, który już zapowiadał, że ekranizacja słynnej powieści Franka Herberta w jego wersji będzie widowiskiem w dwóch częściach.

Kanadyjczyk w połowie listopada odbierze w Toruniu Specjalną Nagrodę na festiwalu Camerimage za Wybitne Osiągnięcia w Reżyserii. Przedstawi również publiczności swe najnowsze dzieło. Fantastycznonaukowy spektakl "Diuna" zostanie wyświetlony na festiwalu w ramach Konkursu Głównego 29. edycji Camerimage.

Światowa premiera "Diuny" odbyła się we wrześniu 2021 na 78. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Długo wyczekiwany film Denisa Villeneuve’a wyświetlany był poza konkursem.

"Diuna", w której główną rolę gra Timothée Chalamet, od kilku dni jest w polskich kinach. Film na świecie zarobił już 223 miliony dolarów.