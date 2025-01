Cyndi Lauper już za miesiąc zagości w Polsce w ramach brytyjskiej i europejskiej części swojej pożegnalnej trasy Girls Just Wanna Have Fun. Pierwsza od dekady tak duża trasa koncertowa Lauper (produkowana przez Live Nation) rozpocznie się w lutym. W trakcie trasy Lauper towarzyszyć będą specjalni goście, których nazwiska zostaną podane w późniejszym terminie.

/ Materiały prasowe

Pierwsza informacja o koncertach w Europie pojawiła się tuż po zapowiedzi północnoamerykańskiej pożegnalnej trasy, ogłoszonej po premierze pełnometrażowego filmu dokumentalnego "Let The Canary Sing", który opowiada o niezwykłym życiu i karierze Lauper. Podczas ceremonii w prestiżowym TCL Chinese Theatre w Hollywood w Los Angeles, Lauper została uhonorowana i odcisnęła swoje dłonie - wszystko w ramach świętowania pożegnalnej trasy koncertowej i nowego filmu.

Legacy Recordings, dział Sony Music Entertainment, przygotował wydawnictwo muzyczne do filmu dokumentalnego o tym samym tytule. Towarzyszący album LET THE CANARY SING to kolekcja utworów z całej kariery Lauper. Album jest dostępny na winylu oraz w formie rozszerzonej edycji cyfrowej tutaj.

Pożegnalna trasa Cyndi Lauper jest reżyserowana przez Briana Burke'a. Za projekt i produkcję odpowiadają BrianBurkeCreative i DX7 Design.

Cyndi Lauper jest nagradzaną autorką piosenek i artystką sceniczną, zdobywczynią nagród Grammy, Emmy i Tony, z globalną sprzedażą płyt przekraczającą 50 milionów egzemplarzy. Jej ikoniczny głos, wpływowy punkowy glam i energetyczne koncerty na żywo wyniosły ją na szczyt sławy.

Lauper zdobyła nagrodę Grammy dla Najlepszego Nowego Artysty dzięki swojemu pierwszemu albumowi "She's So Unusual" i stała się pierwszą kobietą w historii, która miała cztery utwory z debiutanckiego albumu w pierwszej piątce, w tym jej hymn "Girls Just Want To Have Fun".

Lauper wydała dodatkowo dziesięć albumów studyjnych, zawierających klasyki takie jak: "Time After Time" i "True Colors", jest członkinią Songwriters Hall of Fame oraz autorką bestsellera NY Times. W 2013 roku Lauper stała się pierwszą solową kobietą, która zdobyła nagrodę za Najlepszy Oryginalny Score (muzyka i teksty) za "Kinky Boots".

Jest także niestrudzoną działaczką społeczną. Od zawsze walczy o słabszych - zwłaszcza o prawa kobiet, osób żyjących z HIV/AIDS oraz o społeczności LGBTQ.