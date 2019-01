Kontrowersyjne słowa padły na 76. gali rozdania Złotych Globów. Christian Bale odbierając statuetkę za rolę w filmie "Vice" podziękował... szatanowi.

Christian Bale zagrał w filmie "Vice" Dicka Cheney'a - byłego wiceprezydenta USA. Gdy odbierał statuetkę, zaskoczył wszystkich podziękowaniami.





Dziękuję szatanowi za to, że dał mi inspirację do tego, jak zagrać tę rolę - rzucił Bale ze sceny. Część widzów przyjęła te słowa owacyjnie. W internecie wybuchła jednak burza.





Jak odnotowuje "IndieWire", głos w tej sprawie zabrała również córka Dicka Cheneya. Liz Cheney opublikowała na Twitterze link do artykułu sprzed kilku lat o zatrzymaniu Bale'a za napaść na kobietę i jej córkę. "Do tego pewnie też zainspirował go szatan" - napisała.