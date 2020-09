Francuski tygodnik satyryczny "Charlie Hebdo" we wtorek zaprezentował okładkę swego najnowszego numeru, w którym ponownie publikuje karykatury Mahometa. W środę rusza proces terrorystów współodpowiedzialnych za atak terrorystyczny na redakcję gazety w styczniu 2015 r.

"Nigdy nie przestaniemy. Nigdy się nie poddamy" - napisał dyrektor tygodnika Laurent "Riss" Sourisseau w komentarzu redakcyjnym udostępnionym we wtorek mediom francuskim.



Redakcja opublikowała okładkę środowego numeru specjalnego tygodnika z karykaturami Mahometa, poświęconego zamachowi oraz procesowi terrorystów, który określany jest jako największy proces dżihadystów od 2017 r.



W poniedziałek na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin oświadczył, że zagrożenie terrorystyczne na terytorium Francji utrzymuje się na "bardzo wysokim poziomie". 8132 osoby zostały zidentyfikowane jako zradykalizowani terroryści, posiadający swoje teczki w aktach dotyczących radykalizacji terrorystycznej (FSPRT).



Szef MSW zaznaczył, że ryzyko terrorystyczne pochodzenia sunnickiego pozostaje głównym zagrożeniem, przed którym stoi Francja.



W środę w Paryżu rozpoczyna się proces w sprawie ataków terrorystycznych na redakcję "Charlie Hebdo" i sklep koszerny Hyper Cacher w Paryżu w styczniu 2015 r. Czternastu oskarżonych, podejrzanych o wsparcie logistyczne braci Saida i Cherifa Kouachich oraz Amedy Coulibaly’ego, sprawców ataków terrorystycznych we Francji, będzie sądzonych do 10 listopada przed specjalnym sądem przysięgłym.