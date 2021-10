Celine Dion odwołała najbliższe koncerty w Las Vegas. Wokalistka ma problemy zdrowotne. O swojej decyzji poinformowała w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Pierwszy występ Celine Dion w Las Vegas w ramach nowego show, przygotowywanego dla Resort World Theatre, był zaplanowany na 5 listopada. Gwiazda poinformowała jednak w komunikacie, że koncert zostanie przesunięty.

W oświadczeniu napisano, że Celine Dion cierpi na ciężkie i uporczywe skurcze mięśniowe, które nie pozwalają jej nawet brać udziału w próbach. Menadżerowie gwiazdy nie przekazali, czym są spowodowane te dolegliwości.

"Jestem załamana. Razem z moim zespołem pracowaliśmy nad nowym programem przez ostatnie osiem miesięcy i niemożność otwarcia go w listopadzie wprawia mnie w smutek nie do opisania. Czuję, że zawiodłam swoich partnerów, a szczególnie przepraszam wszystkich fanów, którzy planowali przyjazd do Las Vegas" - napisała Celine Dion.

Wiadomo jedynie, że lekarze cały czas przeprowadzają badania i próbują wyleczyć dolegliwości artystki.

Media od kilku lat piszą o problemach zdrowotnych Celine Dion. W 2016 roku zmarł jej mąż. Piosenkarka m.in. w wywiadzie dla "The Guardian" zaprzeczała, że ma anoreksję.

Nie jestem anorektyczką. Ludzi denerwuje to, że jestem chuda bez żadnego wysiłku. Byłam taka zawsze, przez całe życie. Nikt z mojej rodziny nie miał problemów z nadwagą - podkreśliła Dion.

Gwiazda do koncertowania ma powrócić w marcu 2022 roku. 18 czerwca 2022 roku ma odbyć się jej koncert w Atlas Arenie w Łodzi, a 19 czerwca 2022 roku na hali Tauron Arena Kraków.

Kanadyjska artystka jest aktywna zawodowo od ponad 40 lat. Do jej największych hitów należą m.in. "Because You Loved Me", "It's All Coming Back to Me Now", "My Heart Will Go On", czy "All by Myself".



