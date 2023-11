Jak podaje agencja AP, wystawione na aukcji "The Fashion of Prince Auction" przedmioty pochodzą od osób, które ściśle współpracowały z Princem. Od stylistów, projektantów oraz osobistych asystentów. Są to głównie ubrania i dodatki. Broszki, rękawiczki, spinki do mankietów czy fantazyjne nakrycia i ozdoby głowy. Są także zdjęcia wykonane polaroidem oraz oficjalna dokumentacja jego filmów i teledysków.

Przebojami aukcji "The Fashion of Prince Auction" mogą być też kostiumy, które Prince nosił na planie swojego film "Zakazana miłość" z 1986 roku. To m.in biały kaszmirowy płaszcz oraz dwuczęściowy strój z przezroczystej czarno-szarej tkaniny devoré ozdobionej wzorem winorośli. Rzeczoznawcy szacują, że sprzedadzą się one za minimum 45 000 i 35 000 dolarów. Zobacz również: "Spoczywaj w pokoju, braciszku". Serialowi "Przyjaciele" żegnają Matthew Perry'ego Opracowanie: Magdalena Partyła