Lider zespołu U2 Bono nagrał piosenkę, która została zainspirowana dramatyczną walka Włochów z pandemią koronawirusa. Ballada została opublikowana na profilach irlandzkiego zespołu w mediach społecznościowych.

Od kilku dni w mediach społecznościowych krążą filmiki, pokazujące jak będący w kwarantannie Włosi umilają sobie czas wspólnie śpiewając na balkonach. Teraz piosenkę dla Włochów nagrał we własnym domu Bono.

"Dla Włochów, którzy to zainspirowali, dla Irlandczyków...dla każdego, komu w ten dzień św. Patryka jest ciężko, ale wciąż śpiewa. Dla lekarzy, pielęgniarek i opiekunów na pierwszej linii frontu, to dla was śpiewamy" - napisał artysta.

Piosenkarz nadał balladzie tytuł "Let your love be know".

Od początku kryzysu w lutym zanotowano we Włoszech ponad 31 tys. potwierdzonych przypadków koronawirusa. Liczba najciężej chorych pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii przekroczyła 2 tys. W ciągu ostatniej doby odnotowano 345 zgonów.

