"To jest opowieść o wyborach - o tym, że każdy wybór ma swoją cenę" - tak o "Różyczce 2", która ma dziś premierę na festiwalu w Gdyni, mówi w RMF FM grająca główną rolę w tym filmie Magdalena Boczarska. W 2010 roku "Różyczka" Jana Kidawy-Błońskiego zdobyła w Gdyni Złote Lwy.

Pierwsza część "Różyczki" była inspirowana historią wybitnego historka profesora Pawła Jasienicy, na którego esbekom donosiła żona. Zdobyła ponad 30 nagród i nominacji na festiwalach krajowych i międzynarodowych. Podczas 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni film otrzymał Złote Lwy, Złotego Klakiera, nagrodę dla najlepszej aktorki i nagrodę za dźwięk.

Magdalena Boczarska gra w "Różyczce 2" znaną z pierwszej części Kamilę Sakowicz, a także jej córkę - Joannę Warczewską.

Akcja filmu rozgrywa się w dwóch przedziałach czasowych: w latach 70 i współcześnie. Dlatego Boczarska na planie wystąpiła aż w trzech charakteryzacjach: jako Kamila Sakowicz w latach 70. i współcześnie oraz jako jej córka Joanna.

Nie wystarczy aktorki postarzyć. Chodzi o to, by znaleźć dla jej postaci odpowiedni wizerunek (...) Na wyglądzie Kamili Sakowicz, w którą brawurowo wcieliła się Magda Boczarska, odciskają się życiowe doświadczenia, ciężar tajemnicy i niespełnienia, jakie bohaterka przez lata czuła (...) Pewne elementy mogłem oczywiście zostawić. Mówi się przecież, że ktoś ma oczy po matce. Inne, jak kształt nosa czy owal twarzy, zmieniłem, żeby uciec od zbytniego podobieństwa między Joanną a Kamilą. Dodaliśmy jej też oprócz zmarszczek więcej ciała - podkreśla odpowiedzialny za charakteryzację Waldemar Pokromski. Z kolei do scen retrospekcji, w których gra młodą Kamilę z czasów PRL-u, musieliśmy Magdę Boczarską nieco odmłodzić - dodaje.

W filmie pojawiają się sceny, w których Magdalena Boczarska występuje w podwójnej roli - matki i córki. Do ich nakręcenia wykorzystano robota z systemem motion control.

To urządzenie zapamiętuje trajektorię ruchu kamery i powtarza ujęcie z idealną precyzją. Charakteryzacja trwała kilka godzin. Jednego dnia realizowaliśmy scenę rozmowy z Magdą w roli matki, a następnego powtarzaliśmy wszystko w tym samym ustawieniu, kiedy wcielała się w córkę. W obu przypadkach partnerowała jej dublerka. Była ubrana w kostium w palecie stroju bohaterki. Chodziło o kontrolowanie światła, żeby potem móc połączyć obrazy w postprodukcji - wyjaśnia odpowiedzialny za zdjęcia Łukasz Gutt.

To jest opowieść o wyborach - o tym, że każdy wybór ma swoją cenę. Za każdy wybór przyjdzie nam kiedyś zapłacić, a prawda zawsze się o siebie upomni - mówi w rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą z redakcji kulturalnej RMF FM Magdalena Boczarska. Moja bohaterka staje przed szekspirowskim wyborem. Bardzo podoba mi się to, że nie jest jednoznaczna. Momentami jej zachowanie może wydawać się dość labilne - to jest bardzo ludzkie i ciekawe z aktorskiego punktu widzenia - dodaje.

W rozmowie z RMF FM odtwórczyni roli Kamili Sakowicz podkreśla, że widzowie, którzy nie widzieli pierwszej "Różyczki" lub słabo ją pamiętają, bez problemów odnajdą się w fabule części drugiej. Jak ktoś nie odnajdzie w tym filmie tego samego co w pierwszym to tak ma być. Ten film nie ma być taki sam, on jest inny - zastrzega. Pierwsza część była dla mnie o kłamstwie - druga jest o prawdzie - deklaruje Boczarska.

Aktorka przyznaje, że ma świadomość, że dla wielu widzów pierwsza "Różyczka" jest filmem kultowym i mają oni duże oczekiwania wobec kontynuacji. Poprzeczka została podniesiona bardzo wysoko - zauważa.

"Różyczka 2" trafi do kin w całej Polsce 20 października. W obsadzie oprócz Magdaleny Boczarskiej są m.in. Robert Więckiewicz, Janusz Gajos, Paweł Małaszyński, Maria Seweryn i Mateusz Banasiuk. Za zdjęcia odpowiada Łukasz Gutt, a za muzykę - Bartosz Chajdecki.

"Joanna Warczewska (Magdalena Boczarska) ma wszystko: wielką miłość i świetnie rozwijającą się karierę. To poukładane życie w jednej chwili burzy jednak zamach terrorystyczny, w którym ginie jej ukochany mąż (Paweł Małaszyński). Kiedy los daje Joannie nową życiową szansę, dosięga ją kolejny cios. Ktoś wysyła zdjęcia i dokumenty kompromitujące jej rodzinę, żądając setek tysięcy euro w zamian za milczenie. Joanna decyduje się na własną rękę zmierzyć z szantażystą i z prawdą o własnej przeszłości. Gotowa jest zaryzykować wszystko, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem i rozwikłać skomplikowaną intrygę, w którą została wciągnięta. Jaką rolę w tej dramatycznej grze odegrają tajemniczy agent (Jacek Braciak), wpływowy polityk (Janusz Gajos) i przyjaciel z przeszłości (Robert Więckiewicz)?" - czytamy w zarysie fabuły, opublikowanym przez dystrybutora filmu.