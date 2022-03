Poznaliśmy laureatów nagród przyznawanych przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Aż pięć statuetek powędrowało do twórców "Diuny" Denisa Villeneuve'a. Najważniejsza nagroda BAFTA trafiła do "Psich pazurów" Jane Campion.

"Psie pazury" zwyciężyły w kategorii "najlepszy film". To adaptacja książki Thomasa Savage’a i pierwszy od 12 lat film twórczyni "Fortepianu". Jego akcja rozgrywa się w Montanie lat 20. na ranczu, którego właścicielami są bracia George i Phil. Pierwszy to uosobienie dobroci, drugi zaś - błyskotliwości i złośliwości. Kiedy na ranczo wprowadza się nowa wybranka George’a ze swoim synem Peterem, Phil nie przepuszcza żadnej okazji, by uprzykrzyć im życie.

Główne role w najnowszym filmie Jane Campion grają: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons i Kodi Smit-McPhee.

"Psie pazury" pokonały w swojej kategorii takie filmy jak: "Diuna", "Licorine Pizaa", "Nie patrz w górę" i "Belfast". Ten ostatni obraz (reż. Kenneth Branagh) otrzymał jednak statuetkę w kategorii "najlepszy film brytyjski".

Za "najlepszy film nieanglojęzyczny" uznano adaptację powieści Harukiego Murakamiego "Drive my car".

Aż pięć statuetek BAFTA otrzymali twórcy "Diuny". Obraz triumfował w kategoriach: najlepsze zdjęcia, muzyka do filmu, efekty specjalne, scenografia oraz dźwięk.

Jeśli chodzi o kategorie aktorskie - nie zabrakło zaskoczeń. Nagrody nie otrzymał faworyt - Benedict Cumberbatch za rolę w "Psich pazurach". Statuetkę otrzymał Will Smith za kreację filmie "King Richard: Zwycięska rodzina".

Statuetkę za najlepszą rolę pierwszoplanową otrzymała brytyjska aktorka Joanna Scanlan w debiutanckim filmie Aleema Khana "Po miłości".



