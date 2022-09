Nagrodzony Oscarami, najbardziej kasowy film wszech czasów, "Avatar" Jamesa Camerona z 2009 roku ponownie wchodzi do kin. W jakości 4K. W polskich kinach pojawi się też po raz pierwszy wersja z dubbingiem.

/ Materiał prasowy /

"Avatar", film, który zmienił historię kina, wraca na duże ekrany. Ta produkcja 13 lat temu zachwyciła nowatorskimi efektami specjalnymi, i gigantycznym budżetem. Cameron zabrał widzów do niebieskich istot na planecie Pandora. Pokazał historię z wątkiem miłosnym, wykreowaną w dużej mierze na komputerach. Akcja rozgrywa się w roku 2154. Technologie, nad którymi przez lata pracował reżyser i które zostały wykorzystane m.in. we "Władcy Pierścieni" i "Piratów z Karaibów", pozwoliły stworzyć świat z oryginalną, kolorową, różnorodną fauną i florą.

Pierwsza część "Avatara" to do dziś najbardziej kasowa produkcja wszech czasów. Film dostał 9 nominacji do Oscara i otrzymał 3 z nich - za najlepsze zdjęcia, scenografię oraz efekty wizualne. W filmie z 2009 roku głównych rolach wystąpili Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez i Sigourney Weaver.

Wideo youtube

"Avatar" stał się popkulturowym fenomenem. Na całym świecie zarobił 2 miliardy 780 milionów dolarów. 23 września wraca do kin i tym razem można go oglądać w najnowocześniejszej technologii projekcji 3D w standardzie 4K i dźwiękiem HDR. Po raz pierwszy można wybrać wersję z polskim dubbingiem. Reżyserem polskiej wersji językowej filmu "Avatar" jest Artur Kaczmarski, a głosu postaciom użyczyli m.in.: Piotr Witkowski, Maria Dębska, Wiktoria Gorodeckaja, Przemysław Bluszcz i Marcin Hycnar.

James Cameron wyreżyserował też drugą część filmu "Avatar: Istota wody". Jego akcja rozgrywa się ponad 10 lat po wydarzeniach z pierwszej części, to opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom. Główne role grają Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement i Kate Winslet. "Avatar: Istota wody" w kinach zadebiutuje 16 grudnia 2022 roku.