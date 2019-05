"Once Upon a Time... in Hollywood" Quentina Tarantino oraz "Mektoub, My Love: Intermezzo" Abdellatifa Kechiche’a dołączyły do Konkursu Głównego zbliżającego się 72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes - podali organizatorzy wydarzenia.





Tegoroczny festiwal w Cannes odbędzie się w dniach 14-25 maja. Zainauguruje go światowa premiera filmu Jima Jarmuscha "The Dead Don’t Die" ("Martwi nie umierają"), który weźmie udział w Konkursie Głównym.

Organizatorzy imprezy poinformowali, że w wyścigu o Złotą Palmę udział weźmie również wyczekiwany przez publiczność "Once Upon a Time... in Hollywood" ("Pewnego razu w Hollywood") Quentina Tarantino. Obawialiśmy się, że film nie będzie gotowy, ale Quentin Tarantino, który przez cztery ostatnie miesiące nie opuszczał montażowni, okazał się prawdziwie lokalnym i punktualnym dzieckiem Cannes. Pojawi się tam 25 lat po tym, jak "Pulp Fiction" zdobył Złotą Palmę, z filmem 35 mm i jego obsadą (Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt) - powiedział delegat generalny festiwalu Thierry Fremaux, cytowany w komunikacie.



Jak dodał, "Pewnego razu w Hollywood" to "list miłosny do Hollywood z czasów dzieciństwa reżysera, a jednocześnie oda do kina". Oprócz podziękowania Quentinowi i jego ekipie za spędzanie dni i nocy w sali montażowej, festiwal chce przekazać podziękowania zespołom Sony Pictures, które to wszystko umożliwiły - podkreślił Fremau

Akcja "Pewnego razu w Hollywood" rozgrywa się w 1969 roku. Film opowiada historię byłej gwiazdy westernów i seriali Ricka Daltona (w tej roli Leonardo DiCaprio) i jego znajomego kaskadera Cliffa Booth (Brad Pitt). Mężczyźni próbują odnaleźć się w Hollywood, które zmieniło się od czasu ich młodości. W produkcji występują m.in. Margot Robbie (jako Sharon Tate), Lena Dunham, Maya Hawke, Damian Lewis i Luke Perry. W zdjęciach do filmu wziął udział polski aktor Rafał Zawierucha, wcielający się w Romana Polańskiego, ale według informacji pojawiających się w mediach nie jest przesądzone, czy znalazł się w ostatecznej wersji filmu.



Do Konkursu Głównego dołącza również "Mektoub, My Love: Intermezzo" Abdellatifa Kechiche’a. Francusko-tunezyjski reżyser Abdellatif Kechiche wraca do Cannes sześć lat po tym, jak otrzymał Złotą Palmę za "La Vie d’Adele" ("Blue Is the Warmest Colour"). Korzenie tej opowieści, niezwykłego portretu francuskiej młodzieży z lat 90., zostały umieszczone w jego poprzednim filmie "Mektoub, My Love: Canto Uno". Miło będzie ponownie zobaczyć jego obsadę - powiedział Fremaux.



Ponadto organizatorzy poinformowali, że na pokazie o północy pokazany zostanie "Lux Aeterna" Gaspara Noego. Do sekcji Un Certain Regard dołączą natomiast "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" Lorenzo Mattotti’ego i "Odnazhdy v Trubchevske" Larissy Sadilovej.