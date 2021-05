Wystąpiła ogólnopolska awaria systemu wspomagania dowodzenia państwowego ratownictwa medycznego. Informację o problemie dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Przez tę awarię dyspozytorzy medyczni pracują w trybie offline. Nie widzą zespołu ratownictwa medycznego na mapach, na GPS-ach, nie mogą otworzyć formatek, które później w systemie teleinformatycznym przesyłaja do zespołów - dyspozytorzy tworzą dokumentację papierową, a później dzwonią do zespołów, zlecając im wyjazd - wyjaśnia Jakub Wakuluk, kierownik dyspozytornii medycznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.



Dodaje, że jest pewien problem z dodzwonieniem się do ratownictwa medycznego.



Dyspozytorzy pracują, odbierają na bieżąco zgłoszenia, ale czas połączenia może być wydłużony, bo nie wszystkie stanowiska działają poprawnie - wyjaśnia Wakuluk.





Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.