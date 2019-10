Brytyjskie media nazywają ją reinkarnacją Agathy Christie - słynnej autorki powieści kryminalnych. Mowa o Coleen Rooney, żonie byłego reprezentanta Anglii w piłce nożnej Wyneya’a Rooney’a. Kobieta wykazała się niezwykłą pomysłowością w zdemaskowaniu przyjaciółki, która przekazywała o niej informacje prasie. Żony znanych piłkarzy cieszą się na Wyspach szczególną reputacją – są ozdobą prasy bulwarowej i tematem wielu, miejscami niewybrednych dowcipów. O tej historii donosiły nawet najbardziej szacowne programy informacyjne. Dodajmy: nie bez pewnego podziwu dla detektywa w spódnicy.

Coleen Rooney razem z synem / Lynne Cameron / PAP/EPA

Przez lata informacje na temat Coleen i Weyney’a Rooneyów pojawiały się w mediach bez ich zgody. Większość nie była pochlebna. Plotki trafiały do wścibskich tabloidów i stawały się tematem żartów w programach rozrywkowych. Trudno w takich warunkach prowadzić normalne życie. Pani Rooney nie jest do końca osoba prywatną. Ma własny biznes sprzedający filmy DVD z programami fitnessowymi. Pojawia się także w reklamach telewizyjnych. Nie byłaby tak rozpoznawalna, gdyby nie związek z mężem. Dziś już byłym reprezentantem Anglii. Jak każdy, ma jednak prawo do decydowania o tym co przekazuje mediom, a co pozostaje prywatne. Postanowiła wziąć sprawy we swoje ręce.

Do nitce do kłębka

33-letnia Brytyjka prowadzi publiczne profile w mediach społecznościowych, gdzie umieszczane przez nią informacje są dokładnie redagowane. Posiada również prywatne konto na Instagramie, które zarezerwowane jest wyłącznie dla najbliższych znajomych i przyjaciół. Fani jej męża i jej działalności biznesowej nie mają dostępu do tego konta. Ponieważ pojawiły się podejrzenia, że treści publikowane przez nią prywatnie przedostawały się do prasy, Coleen Rooney postanowiła umieszczać na koncie fałszywe informacje. Ale to nie wszystko. By precyzyjnie zdemaskować źródło przecieku, po opublikowaniu przynęty, blokowała swych przyjaciół w ten sposób, żeby fałszywą informację mogła przeczytać tylko jedna osoba. Cierpliwość i taktyka przyniosły w końcu rezultat. Winną przecieków okazała się żona innego angielskiego piłkarza, jej długoletnia przyjaciółka, Rebekah Vardy.





Ściana wstydu

Samo zdemaskowanie sprawczyni nie wystarczyło. Coleen Rooney umieściła publiczny wpis na Instagramie, tłumaczący dokładnie dlaczego zmuszona była uciec się do podstępu. Wymieniała także historie, które zostały przez nielojalną przyjaciółkę przekazane prasie. Rebekah Vardy zaprzecza oskarżeniom. Materiały dowodowe przedstawione przez Coleen są jednak mocne. Niewykluczone, że oskarżona kobieta będzie się starała oczyść z zarzutów w sądzie. Jedną z historii, które szczególnie dotknęły Rooneyów, była sugestia, że zamierzają udać się do kliniki w Meksyku, która umożliwia przyszłym rodzicom wybór płci dziecka. Para ma trzech synów. Marzy o córce. Wnioski mieli wyciągnąć sami czytelnicy. Warto dodać, że Coleen Rooney cieszy się w środowisku piłkarskim dobrą reputacją. Pochodzi z Liverpoolu, jest pracowitą i bardzo rodzinną osobą. Jak się okazuje, potrafi bronić prawa do prywatności zamieniając się nawet w detektywa.