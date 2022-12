Policja z kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia w zachodnich Niemczech apeluje o pomoc w rozwiązaniu potencjalnie bardzo niejasnej sprawy. Z jednego z tamtejszych gospodarstw miały zostać skradzione pojemniki z nasieniem byków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Władze twierdzą, że około 60 pojemników z nasieniem byków zostało skradzionych z gospodarstwa w miasteczku Olfen, położonym około 90 kilometrów na północny-wschód od Kolonii w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Do kradzieży miało dość późnym poniedziałkiem lub wcześnie rano we wtorek - informuje agencja Associated Press.

Policja przekazała, że nasienie przeznaczone do sztucznego zapłodnienia musi zostać schłodzone ciekłym azotem o temperaturze -196 stopni Celsjusza, inaczej się popsuje.

Policja prosi mieszkańców o informacje, które mogą doprowadzić do odzyskania cennej substancji.