W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 6053 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 368 pacjentów z Covid-19. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił informację o poluzowaniu obostrzeń w Polsce - od 12 lutego otworzyć się mogą m.in. kina, teatry oraz hotele i baseny. Obowiązkowa kwarantanna w hotelach dla obywateli i rezydentów Wielkiej Brytanii przyjeżdżających z krajów wysokiego ryzyka epidemiologicznego wejdzie w życie 15 lutego - ogłosił brytyjski rząd. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Mężczyzna w maseczce na proteście w Paryżu / YOAN VALAT / PAP/EPA

12:12 Czy czeka nas regionalizacja obostrzeń?

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na konferencji, że regionalizacja obostrzeń związanych z pandemią będzie możliwa dopiero przy zdecydowanie niższej liczbie zachorowań na Covid-19.

Niedzielski przyznał, że taki scenariusz był analizowany. Najpierw był analizowany w kontekście naszej decyzji dotyczącej powrotu do edukacji stacjonarnej, ale tu przeważył argumenty o pewnej równości dostępu w skali całego kraju, tak, by żadna grupa dzieci z danego regionu nie miała gorszych warunków startowych czy w kontekście egzaminów czy w kontekście po prostu całego procesu edukacji - tłumaczył szef resortu zdrowia. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na rozwiązania, które będą miały zastosowanie w przekroju całego kraju - dodał.

Jednocześnie Niedzielski podkreślił, że rząd nie porzuca "tej ścieżki myślenia regionalnego". Tylko według mojego stanowiska, musimy być na takim poziomie, powiedziałbym, zdecydowanie niższej liczby zachorowań, by taką regionalizację dopuszczać, szczególnie na poziomie powiatów - powiedział minister zdrowia.





11:54 Niedzielski: Nie planujemy obostrzeń w związku z decyzją rządu włoskiego

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany był na konferencji o kwestie związane z prawdopodobnym otwarciem stoków we Włoszech w połowie lutego. Jeden z dziennikarzy zapytał go, czy rząd nie obawia się masowego ruchu narciarzy do Włoch, a w związku z tym, czy nie powinno się rozważyć testowania osób, które będą tam jeździć swoimi samochodami.

Rzeczywiście dotarła do nas informacja, że rząd włoski planuje otwarcie stoków od połowy lutego. Rzeczywiście są takie plany. Niemniej jednak patrząc na nasze decyzje, to mamy pewnego rodzaju analogię, że jeżeli akceptujemy sytuację, że w kraju będziemy korzystali ze stoków, to trudno jest nie akceptować od strony epidemicznej, że będziemy z tych stoków korzystali również za granicą - oświadczył minister Niedzielski.



My będziemy się bardzo dokładnie przyglądali, jak wygląda sytuacja epidemiczna w poszczególnych krajach, które właśnie takie decyzje podejmują i wtedy, w zależności od tego będziemy również podejmowali decyzje dotyczące przede wszystkim zakresu kwarantanny. Na tę chwilę, w związku z tą decyzją rządu włoskiego, nie planujemy dodatkowych żadnych obostrzeń - dodał szef resortu zdrowia.





11:48 Gowin o pomocy państwa dla przedsiębiorców

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw to już ponad 182 mld zł, w ciągu trzech tygodni z tzw. Tarczy 2.0 trafiło do nich już 4,9 mld zł - poinformował wicepremier Jarosław Gowin. Jego zdaniem, pomoc państwa dla firm przekroczy 200 mld zł.

Jak oświadczył Gowin, przeszło 200 mld zł to ok. 10 proc. polskiego PKB. Społeczeństwo zdobywa się na ogromny wysiłek solidarności z przedsiębiorcami - dodał. W ciągu trzech tygodni z Tarczy 2.0 pomoc trafiła do łącznie 31 tys. 200 firm - zaznaczył.





Jarosław Gowin / Radek Pietruszka / PAP

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zapewnił, że wszelkie formy pomocy dla branż dotkniętych obostrzeniami z powodu epidemii będą kontynuowane tak długo, jak długo te obostrzenia będą się utrzymywać. Podkreślił, że Polska i tak jest krajem, gdzie obostrzenia są stosunkowo najmniejsze. Jego zdaniem to efekt szerokiego dialogu ze środowiskami biznesowymi, które prowadzi rząd, ale także i prezydent.



Chciałbym bardzo serdecznie podziękować partnerom po stronie biznesu, że wypracowaliśmy reżimy sanitarne odpowiednie dla każdej branży. (...) Po stronie biznesu zawsze możemy liczyć na otwarte i odpowiedzialne podejście - mówił wicepremier.

11:36 Gliński: Polacy są spragnieni kultury

Mamy bardzo pozytywne reakcje, jeżeli chodzi o otwarcie pierwszych instytucji kultury. Galerie sztuki oraz muzea - tam ten reżim jest cały czas przestrzegany. Niestety, to powoduje także, że ustawiają się kolejki, ale i te kolejki są w reżimie sanitarnym - powiedział na konferencji dot. zmian w obostrzeniach wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.



Gliński zwrócił uwagę, że "kolejki są, dlatego że Polacy są spragnieni kultury". To bardzo dobrze, że w sposób odpowiedzialny, z dużym zaangażowaniem pracowników tych instytucji możemy je udostępniać publiczności - ocenił. Tak samo będzie jeżeli chodzi o kina, teatry, filharmonie, opery, baseny, stoki i sport na zewnątrz - stwierdził.

11:31 Otwarcie uczelni medycznych od marca

Będę rekomendował otworzenie uczelni medycznych od marca - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.



11:25 Gowin: Restauracje hotelowe będą nadal zamknięte

Restauracje hotelowe będą nadal zamknięte - wyjaśnił na konferencji wicepremier Jarosław Gowin. Jak dodał, posiłki mają być dostarczane do pokoi na życzenie gości. Podkreślił, że hotele będą otwarte nie tylko na potrzeby podróży służbowych.

11:20 Niedzielski: Od nas zależy to, co będzie się działo dalej

Każde z miejsc, które będą otwarte po 12 lutego, musi stosować wszystkie zalecenia sanitarne - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Od nas zależy to, co będzie się działo dalej - dodał.

11:16 Morawiecki: Możemy mówić o kruchej stabilizacji

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji / Radek Pietruszka / PAP

Od dwóch tygodni obserwujemy swego rodzaju stabilizację zachorowań. Mamy sytuację lepszą, jeśli chodzi o poziom zajętości łóżek covidowych, ale także łóżek respiratorowych, z kolei liczba zgonów jest cały czas niepokojąca - mówił na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Dlatego możemy mówić o co najwyżej pewnego rodzaju kruchej stabilizacji - dodał.



11:00 Otwarcie miejsc do uprawiania sportu

Rząd od przyszłego piątku otwiera miejsca do uprawiania sportu na zewnątrz - korty, boiska itp. - oraz baseny.



Decydujemy się na otwarcie basenów, ponieważ tam sytuacja z ewentualnym zagrożeniem wirusem jest mniej ryzykowna - choć oczywiście jest to ryzyko - niż w innych zamkniętych miejscach, gdzie uprawiany jest sport - tłumaczył wicepremier Piotr Gliński.

11:05 Otwarcie hoteli, kin i teatrów

Od 12 lutego będą mogły działać hotele, a także kina i teatry. W tych wszystkich miejscach będzie mogło być zajęte tylko 50 proc. miejsc. Siłownie i restauracje nadal nie mogą wrócić do normalnego działania.



11:03 Morawiecki: Nie można pozwolić sobie na szerokie luzowanie

Musimy postępować bardzo ostrożnie. Nie można pozwolić sobie na szerokie luzowanie - podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Pełen powrót do całkowitej normalności gospodarczej byłby zdecydowanie przedwczesny. Nie możemy sobie na coś takiego pozwolić - tłumaczy.



11:02 Jak zmienią się obostrzenia w Polsce?

Rozpoczyna się rządowa konferencja ws. zmian w obostrzeniach. Transmisję możecie śledzić na górze naszej relacji.



10:50 Znów ponad 6 tys. nowych zakażeń w Polsce

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 6053 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 368 pacjentów z Covid-19.

10:13 Mandaty za brak maseczek

W styczniu zakopiańscy policjanci nałożyli 672 mandaty karne na osoby nieprzestrzegające nakazu noszenia maseczek. Głównie to turyści. W 79 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu - poinformował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.



Szczególnie w weekendy tatrzańscy policjanci obserwują, jak turyści nagminnie lekceważą obowiązek zakrywania ust i nosa. Na każde takie zachowanie funkcjonariusze reagują, wyciągając konsekwencje - podkreślił Wieczorek.





08:56 Zmiany dot. przekraczania czeskiej granicy

Przekraczanie czeskiej granicy po nowemu. Od dziś zmieniły się rodzaje wymaganych testów, obywatele niektórych państw mają też obowiązek kwarantanny.

Jadąc z Polski 48 godzin przed przyjazdem do Czech musimy mieć wykonane testy antygenowe lub PCR, a w okresie 5 dni po przyjeździe zrobić kolejny test - tym razem PCR. Takie same zasady obowiązują podróżujących z Niemiec, Austrii, czy Belgii. Tak jak Polska to kraje o "wysokim stopniu ryzyka".

Wprowadzono nową kategorię państw "bardzo ryzykownych" . To m.in. Słowacja, Wielka Brytania i Irlandia. Przyjeżdżając stamtąd, należy mieć nie tylko test PCR, ale też udać na co najmniej pięciodniową kwarantannę, którą kończy test. Po skończonej izolacji przez kolejnych pięć dni trzeba nosić maseczkę o wysokim poziomie filtracji. Nadal jest zakaz podróży turystycznych do Czech. Można tam przyjeżdżać tylko w związku z pracą, szkołą, czy na wesele albo pogrzeb.





08:53 Orban: Do 15 marca zaszczepimy każdego obywatela Węgier powyżej 60. roku życia

Jeśli wszystko będzie przebiegało zgodnie z przepisami, na początku marca liczba zaszczepionych co najmniej raz oraz tych, którzy przeszli Covid-19, przekroczy milion osób. Do 15 marca zaszczepimy każdego obywatela Węgier powyżej 60. roku życia, który się zarejestrował - oświadczył premier Węgier Viktor Orban. Już w przyszłym tygodniu będziemy szczepić także rosyjską szczepionką. Chińska szczepionka też nadejdzie, ale tu nasze władze prowadzą jeszcze badania sprawdzające - dodał.





07:36 Wzrost liczby bezdomnych konsekwencją pandemii na Ukrainie

Na Ukrainie od początku pandemii koronawirusa wzrosła liczba bezdomnych. Według różnych szacunków, w Kijowie na ulicy żyje od 5 tys. do nawet 40 tysięcy ludzi, a w całym kraju - do 200 tysięcy. W stołecznej noclegowni na miejsce do spania może liczyć zaledwie 150 osób.



W związku ze spowodowanym pandemią zamknięciem małych przedsiębiorstw, redukcją etatów czy zmniejszeniem liczby punktów skupu surowców na ulicy znaleźli się ci, którzy wcześniej mieli niestabilną pracę i niskie wynagrodzenie - pisze agencja Ukrinform.

07:00 Rzecznik rządu: Zaostrzenia zasad nie przewidujemy

Nie ma jednomyślności w tym zakresie - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" rzecznik rządu Piotr Müller. Dzisiaj jest mi trudno deklarować wprost, co będzie zakomunikowane. Tu nie chodzi tylko o zakażanie się w hotelach, tylko po drodze, gdy jesteśmy w komunikacji, spotykamy się, pomiędzy różnymi województwami osoby się przemieszczają, to był problem, który widzieliśmy w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii. To są trudne decyzje i nie zostały jeszcze podjęte - zaznaczył.

Dopytywany, czyli zniesienie części obostrzeń nie jest przesądzone, rzecznik rządu powiedział: "Sytuacja jest taka, że kierunek zmian nie jest tak oczywisty, jakby to wyglądało jeszcze kilka dni temu". Natomiast żadnego zaostrzenia zasad w tej chwili nie przewidujemy - dodał.

06:28 "Kandydatów na szczepionki przeciw Covid-19 jest już mniej"

Obecnie potencjalnych kandydatów na szczepionki przeciw Covid-19 jest już mniej. Pierwsze z nich zostały już dopuszczone do użytku, a szereg różnych producentów zaczęło rezygnować z dalszych prac, nie widząc szansy na wprowadzenie swoich preparatów w jakichś względnie racjonalnych ramach czasowych - powiedział PAP ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski.

Kilka szczepionek poległo po drodze z uwagi na niezadowalające wyniki, czego przykładem jest np. szczepionka Sanofi - firmy, która ma bardzo duże doświadczenie w produkcji szczepionek. Co więcej, w swoich pracach wykorzystała jedną z platform, którą nadal wykorzystuje z sukcesem do produkcji szczepionki przeciwko grypie. Preparat przeciw Covid-19 miał być szczepionką białkową, zawierającą białko S koronawirusa. Szczepionka ta jednak nie wyzwalała wystarczającej odpowiedzi układu odporności u osób starszych, i w związku z tym nie została zakwalifikowana do dalszych badań - tłumaczył naukowiec.

05:56 Kiedy Amerykanie pozwolą na stosowanie szczepionki Johnson & Johnson?

Firma farmaceutyczna Johnson & Johnson wystąpiła do amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (FDA) o zezwolenie na stosowanie w warunkach epidemii szczepionki przeciwko Covid-19. Zgodnie z badaniami chroni ona w około 66 proc. przed Covid-19.



Złożenie wniosku o zezwolenie na stosowanie w warunkach epidemii wymagającej jednej dawki szczepionki przeciwko Cowid-19 jest ważnym krokiem wiodącym do zmniejszenia zakażeń chorobą ludzi na całym świecie i położenia kresu pandemii - oświadczył cytowany przez stację CNBC dyrektor ds. naukowych J&J, dr Paul Stoffels. Dodał, że po zatwierdzeniu firma jest gotowa rozpocząć wysyłkę preparatu.

05:15 Poluzowanie obostrzeń w Polsce? Dziś mamy poznać szczegóły

Dziś - jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki - zostanie przedstawiona perspektywa na kolejne dwa tygodnie, dotycząca kwestii obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. "Właśnie dlatego, że patrzymy z ogromnym niepokojem na kwestię zgonów, dlatego zdając sobie sprawę z tego, że sytuacja jest trudna, musimy z ostrożnością podchodzić do zmian w katalogu różnych obostrzeń" - mówił szef rządu.



Decyzja dotycząca obostrzeń ma być ogłoszona po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który rozpocznie się o godz. 10.

05:05 Nowe regulacje w Wielkiej Brytanii

Obowiązkowa kwarantanna w hotelach dla obywateli i rezydentów Wielkiej Brytanii przyjeżdżających z krajów wysokiego ryzyka epidemiologicznego wejdzie w życie 15 lutego - ogłosił brytyjski rząd.



Jak podała stacja BBC, wykorzystane mają być hotele w pobliżu londyńskich lotnisk Heathrow, Gatwick i London City oraz lotnisk w Birmingham, Bristolu, Manchesterze, Edynburgu, Glasgow i Aberdeen.



Pasażerowie przyjeżdżający z krajów wysokiego ryzyka mieliby spędzać 10 dni w swoich pokojach, do których podawane byłyby trzy posiłki dziennie, a każde wyjście poza pokój odbywałoby się w towarzystwie pracownika ochrony. Według źródła z sektora hotelarskiego, na które powołuje się BBC, rząd wyliczył, że będzie to kosztować ok. 80 funtów za osobę na dobę, choć nie jest jeszcze przesądzone, czy płacić za to miałyby płacić osoby poddane kwarantannie, czy budżet państwa.



Kwarantanna w hotelach ma dotyczyć osób przyjeżdżających z 33 państw z "czerwonej listy" - 13 krajów Ameryki Południowej, 17 krajów Afryki, a także Portugalii, Panamy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dotyczyć to będzie obywateli Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz rezydentów Wielkiej Brytanii.