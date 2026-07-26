„Zełenski zaatakował irański statek handlowy”. Szef MSZ Iranu ostro: Darmozjad w Kijowie

RMF24

„Zełenski zaatakował irański statek handlowy, zabijając marynarza” – stwierdził minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi we wpisie na platformie X. Zdaniem szefa irańskiej dyplomacji doszło do tego „na polecenie Izraela, by wciągnąć Europę w wojnę”. Wiele wskazuje na to, że chodzi o atak z soboty, który miał miejsce na Morzu Kaspijskim.

„Zełenski zaatakował irański statek handlowy, zabijając marynarza” – napisał na platformie X Abbas Aragczi, szef MSZ Iranu, nie ujawniając szczegółów.

Szef irańskiej dyplomacji ocenił, że to „rażące naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, dokonane na polecenie Izraela, by wciągnąć Europę w wojnę”.

„W rozmowach z wysoką przedstawicielką UE (Kają) Kallas i ministrem spraw zagranicznych (Rosji Siergiejem) Ławrowem jasno dałem do zrozumienia, że to, co zrobił darmozjad w Kijowie, NIE MOŻE POZOSTAĆ BEZ ODPOWIEDZI” – napisał szef irańskiej dyplomacji.

Ambasada Iranu w Polsce: ukraiński reżim dąży do rozprzestrzenienia ognia wojny

Na Facebooku irańskiej ambasady w Warszawie, wcześniej pojawił się wpis potępiający „ukraiński atak wojskowy na irański statek na Morzu Kaspijskim”. Chodzi o incydent z soboty.

„Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępia atak ukraińskiego reżimu na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim (...), w wyniku którego doszło do eksplozji, w wyniku której zginął jeden marynarz, a drugi został ranny” – napisała ambasada Iranu w Warszawie.

Placówka dyplomatyczna również odwołała się do Karty Narodów Zjednoczonych, pisząc o jej naruszeniu.

„Islamska Republika Iranu nigdy nie interweniowała w konflikcie między Rosją a Ukrainą. Atakując irański statek handlowy, ukraiński reżim nie tylko dopuścił się naruszenia prawa międzynarodowego, ale także, w niebezpieczny sposób, dąży do rozprzestrzenienia ognia wojny i braku bezpieczeństwa” – napisała irańska ambasada.